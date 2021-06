Jhay Cortez abre una tercera función para actuar en el Coliseo de Puerto Rico

En la imagen, el cantante puertorriqueño Jhay Cortez. EFE/Raúl Caro Cadenas/Archivo

San Juan, 22 jun (EFE).- Tras vender los boletos de dos conciertos en solo minutos, el artista urbano puertorriqueño Jhay Cortez abrió una tercera función para el Coliseo de Puerto Rico, que se llevará a cabo el próximo domingo 31 de octubre, según un comunicado divulgado este martes.

Jhay Cortez, tras esta nueva función, presentará su espectáculo en la isla los próximos días 29 y 30, y 31 de octubre, en el marco de su nueva gira, "Timelezz Tour".

La venta de boletos para la tercera función comienza mañana miércoles 23 a las 1.00 de la tarde hora local, a través de Ticketera.com.

Los conciertos se celebrarán bajo la producción de Move Concerts, Noah Assad Presents y House Of Haze Music.

Jhay Cortez ha llegado el tope en las listas de popularidad a nivel global con éxitos mundiales como "Dakiti", "Fiel", "Medusa", "No Me Conoce" y "Como Se Siente", entre otros.

Además ha colaborado con artistas como Bad Bunny, J Balvin, Anuel, Ozuna, y Wisin y Yandel, entre otros.