Irán.- EEUU dice que no tiene planes de reunirse con Raisi y subraya que Jamenei es quien "toma las decisiones" en Irán

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha asegurado este lunes que Estados Unidos no tiene planes de reunirse con el presidente electo de Irán, Ebrahim Raisi, después de que este rechazase mantener un encuentro con el presidente estadounidense, Joe Biden, y ha recordado que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, es el que toma las decisiones.



En una rueda de prensa, Psaki ha reaccionado a la postura de Raisi indicando que Washington no tiene relaciones diplomáticas con Irán y tampoco "planes" para reunirse con el nuevo mandatario.



"Diré que la opinión del presidente y la nuestra es que quien toma las decisiones aquí es el líder supremo (el ayatolá Alí Jamenei). Así era antes de las elecciones, así es hoy y así será, probablemente, en el futuro", ha expresado al respecto.



Asimismo, ha aseverado que Raisi tendrá que "rendir cuentas" si lleva a cabo violaciones de Derechos Humanos en su mandato y ha instado al nuevo Gobierno a "que libere a los presos políticos y mejores la libertades fundamentales de los iraníes".



Por otro lado, se ha referido al Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA), el acuerdo nuclear de 2015, y ha precisado que tras acabar las seis rondas de conversaciones, aún no se ha anunciado las siguientes porque ambos equipos negociadores están consultando con los respectivos gobiernos.



Al acuerdo se ha referido también el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, quien ha asegurado que las negociaciones en Viena se reanudarán en los próximos días.



"El punto más amplio es que nuestra política de Irán está diseñada para promover los intereses de Estados Unidos, y eso es independientemente de quién sea elegido como presidente de Irán en un proceso que consideramos prefabricado", ha dicho también, para insistir en que los comicios no fueron "libres ni justos".



"Siempre hemos dicho que es absolutamente de nuestro interés llegar a un retorno mutuo al cumplimiento del JCPOA precisamente porque nos permitiría evitar una vez más, de manera permanente y verificable, que Irán obtenga un arma nuclear. Eso era de nuestro interés antes de las elecciones iraníes y es nuestro interés después", ha asegurado.



Por su parte, en su primera rueda de prensa como presidente electo, Raisi ha destacado que "la política exterior" de su Administración "no empezará desde el acuerdo nuclear ni estará limitada por el mismo". "No se vinculará la situación económica y la vida de la gente a estas negociaciones, pero no se permitirá que haya conversaciones sólo por tenerlas", ha subrayado.



En cualquier caso, ha emplazado a Estados Unidos a cumplir con el acuerdo nuclear y "cumplir con sus compromisos". "El pueblo iraní espera que cumpláis con vuestras obligaciones", ha subrayado.



Irán ha anunciado hasta la fecha la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes de un posible colapso del pacto. Sin embargo, las autoridades iraníes han defendido en todo momento que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.