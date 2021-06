Íngrid Betancourt aún no sabe si está preparada para ver a sus secuestradores

En la excandidata presidencial de Colombia Íngrid Betancourt. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Bogotá, 21 jun (EFE).- La excandidata presidencial de Colombia Íngrid Betancourt reconoció este lunes que aún no sabe si está preparada para ver cara a cara, por primera vez desde que fue rescatada por el Ejército en 2008, a los ex jefes de la extinta guerrilla de las FARC que la tuvieron secuestrada por seis años.

"No sé si estoy preparada, lo veremos el miércoles, es la primera vez que voy a verlos cara a cara después de que me liberaron los militares en la Operación Jaque", expresó Betancourt, de regreso a su país, a periodistas.

El miércoles ante la Comisión de la Verdad, creada por el acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y las FARC en 2016, Betancourt participará en un "Encuentro por la verdad" con el último comandante de la guerrilla, Rodrigo Londoño, y con los excombatientes Pastor Alape y Julián Gallo, hoy senador por el partido Comunes.

"Todavía estoy debatiendo los sentimientos al interior mío, pero quiero hacer una aproximación muy tranquila, sé lo que estoy esperando de ellos", expresó.

En esa línea afirmó que le gustaría ver de los excombatientes "un tránsito de una posición" que "ha sido dogmática, ideológica, de justificación" a una postura de "reflexionar sobre eso que sucedió, de cómo fueron capaces de hacer lo que hicieron".

ENCUENTRO CON LAS ANTIGUAS FARC

Betancourt, además del encuentro con los exjefes de las FARC, se reunió hoy con el mandatario Iván Duque y con el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre jesuita Francisco de Roux, así como se encontrará con otras personas que estuvieron secuestradas por las FARC, con manifestantes y con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entre otros.

Betancourt fue secuestrada el 23 de febrero de 2002 en el municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá (sur), junto a la política Clara Rojas durante un viaje como parte de su campaña presidencial.

Según la Comisión de la Verdad, el encuentro busca promover "el reconocimiento de responsabilidades y la dignificación de las víctimas de este flagelo" y en este los ex jefes guerrilleros reconocerán las decisiones que tomaron frente a esta práctica.

"Vamos a tener un momento entre Rodrigo Londoño, Ingrid Betancourt y yo en una conversación muy de fondo sobre la realidad humana, cómo nos deshumanizamos hasta las profundidades más hondas y cómo nos vamos a rescatar hasta donde nos sea posible como seres humanos", aseguró el presidente de la Comisión en una rueda de prensa.

EL RESCATE DE BETANCOURT

En la Operación Jaque, sin disparar un solo tiro, el Ejército rescató el 2 de julio de 2008 a Betancourt y a los contratistas estadounidenses Thomas Howes, Marc Gonsalves y Keith Stansell, así como a 11 soldados y policías colombianos, algunos de los cuales llevaban más de 10 años secuestrados por las FARC.

El sargento mayor J.L.Y. fue uno de los 13 militares que ese día volaron en un helicóptero vestidos como enfermera, periodista, operador de cámara y extranjeros miembros de un organismo humanitario ficticio, hacia un punto selvático del Guaviare.

Allí los esperaban unos 60 guerrilleros de las FARC y los 15 secuestrados que creían que la operación hacía parte de una misión humanitaria para trasladarlos a otro lugar del país.

Una vez el helicóptero levantó vuelo, los guerrilleros que los acompañaban fueron reducidos por los militares y los cautivos informados de que estaban en libertad.