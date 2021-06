García renuncia a los JJOO para priorizar la Ryder, Cabrera-Bello tampoco irá

EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Madrid, 22 jun (EFE).- Sergio García ha renunciado a ser uno de los participantes españoles en el torneo de golf de los Juegos Olímpicos de Tokio porque su "prioridad deportiva en estos momentos" es la Copa Ryder.

"Ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida. Me encantan los Juegos Olímpicos y para mí siempre es un honor representar a España. Sin embargo, mi prioridad deportiva en estos momentos es la Ryder Cup", ha explicado García este martes en un comunicado.

La Federación Internacional de Golf anunció el lunes la lista de jugadores clasificados para los Juegos de Tokio, con los españoles Jon Rahm, número uno mundial, y Rafa Cabrera Bello, 140 del ránking, pero no Sergio García, que ocupa el puesto 48. La Federación Española, sin embargo, indicó hoy que los representantes españoles serán Rahm y Adri Arnaus (147), tras la renuncia de García y Cabrera-Bello "por motivos personales"

García indica en su declaración que "todo el mundo sabe" lo que significa para él la Ryder y que su "objetivo número uno" es clasificarse para la próxima edición, en septiembre de este año en Estados Unidos, "por méritos propios, sin tener que esperar posibles invitaciones".

"Representar a España en unos Juegos Olímpicos es un orgullo y una enorme responsabilidad y requiere estar con la cabeza al cien por cien en esa competición. Si estuviera clasificado para la Ryder los habría jugado con absoluta seguridad", añade el jugador de Borriol, de 41 años y ganador de 36 torneos profesionales y de un 'major', el Masters de Augusta en 2018.

Sin embargo, al no tener garantizada su participación con el equipo europeo en la Ryder, cree que no habría disputado los Juegos "con los cinco sentidos" y prefiere "ceder la oportunidad a otro jugador que le pueda dar la mejor opción de medalla a", afirma, "nuestra gran España".

El castellonense admite que por su edad "se pone cada vez más difícil", pero que intentará estar en los Juegos de París 2024.

"Estoy convencido de que España estará representada de la mejor manera y lucharemos por las medallas en Tokio. Yo estaré apoyándoles con todas mis fuerzas para que esto ocurra", apunta García.

La Copa Ryder la jugarán los nueve primeros de la clasificación por puntos de la Ryder a fecha de 12 de septiembre (Jon Rahm es ahora el primero) y tres más que serán elegidos por el capitán, Padraig Harrington.

Cabrera-Bello es ahora decimosexto en la clasificación de la Ryder y Sergio García, decimoséptimo.