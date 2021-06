Fútbol/Selección.- Robert Sánchez: "Juego un poco diferente a los demás y eso llamó la atención del seleccionador"

"Al portero le gusta ser el héroe y es más criticado cuando no lo es"



El guardameta de la selección española Robert Sánchez cree que hay un "ambiente con mucha positividad" de cara al duelo vital de este miércoles ante Eslovaquia donde se jugarán el billete a octavos de final de una Eurocopa a la que ha llegado por ser quizá "diferente a los demás" de su posición, en la que "juega bastante más agresivo que la mayoría".



"El ambiente está igual que siempre, con mucha positividad. Sabemos el juego que tenemos y lo bueno que somos, vamos a hacer lo mismo que en los otros dos partidos, pero esta vez hay que marcar y coger los tres puntos para pasar la fase", advirtió Sánchez en una entrevista a Europa Press.



El cartagenero descarta que haya excesiva presión sobre el combinado nacional. "No. Siendo futbolista uno está acostumbrado a lo bueno y a lo malo, sólo es cuestión de hacerlo bien y mejorarlo", afirmó, recalcando que no son un equipo "inexperto, pero sí joven y con un potencial increíble". "Jóvenes y veteranos sabemos lo que podemos hacer, a ver si con un poco de suerte cogemos los tres puntos y tiramos para adelante. El partido ante Eslovaquia es como una ronda de octavos e iremos al máximo", añadió.



El guardameta del Brighton ya vivió "un sueño" cuando fue llamado por Luis Enrique Martínez para la lista de marzo, pero ahora es "un sueño mayor" el poder estar para un torneo como la Eurocopa. "Estoy muy contento, me siento como en una familia nueva y estoy intentando hacerlo lo mejor posible para tener mi oportunidad. Seguiré trabajando cada día hasta que la tenga", remarcó.



En marzo, tuvo "nervios sólo el primer día". "A partir de ahí los chicos me hicieron sentir como uno más y ya te los quitas de encima", subrayó Robert Sánchez, para el que hay "un poco de cambio" de entrenar en su club a hacerlo en la selección "porque son jugadores de clase mundial". "Pero los del Brighton lo son también para mí. La selección es lo más alto del fútbol, pero siempre hay mucho nivel en el sitio al que vayas", confesó.



"Me sorprendió un poco al principio", recordó sobre el contacto inicial de la RFEF para hacerle saber que tenía opciones. "Personalmente creo que lo he hecho bastante bien y juego un poco diferente a los demás porteros, creo que eso fue lo que llamó la atención del seleccionador", indicó.



Y ese primer contacto fue "un poco antes de la primera lista". "Pero no fue ni para decirme que iba a venir, sólo para decirme que lo estaba haciendo muy bien y que siguiese así, que a lo mejor había la oportunidad. Esto ha sido una motivación incluso para hacerlo mejor de lo que lo estaba haciendo", comentó, dejando claro que su deseo era jugar con España pese a la posibilidad que pudo haber de hacerlo con Inglaterra.



"ME CALIFICO COMO UN PORTERO DE CONTRAATAQUE"



"Soy un portero que juega bastante más agresivo que la mayoría. Intento subir mi línea un poco más, ser muy positivo, intentar ayudar al equipo y ser el comandante del área. Yo me califico como un portero de contraataque", opinó sobre sus cualidades.



Robert Sánchez reconoce que la figura del portero ha cambiado "bastante" y que ahora debe hacer "muchas cosas". "Hay que parar como antes, incluso más, pero también tener un buen juego de pies, ser ese comandante del área, ayudar mucho en el juego aéreo, hablar con el equipo para tenerlo organizado", relató.



Lo que no ha cambiado es su ídolo y referente. "Siempre lo ha sido Iker Casillas", reconoció. "Me gustaba porque la figura del portero ha cambiado, pero lo que siempre es importante son las paradas y él era el que mejores paradas hacía en los partidos", aseguró el murciano.



Sánchez, que cree que los porteros son dentro de los equipos como "una pequeña familia" porque se entienden "mejor" entre ellos, no da demasiada importancia al debate que hay en torno a la portería de la selección. "Siempre hay debate todo, pero al final sólo juega uno. Todos hacemos el mismo esfuerzo para tener minutos y al que juegue se le va a apoyar", zanjó.



"Aquí venimos a los que se consideran que son los mejores para venir y los tres porteros entrenamos igual y nos preparamos para jugar. Se elige a uno el último día, pero todos nos hemos preparado y los que no jugamos apoyamos al máximo", agregó el guardameta del Brighton, que no esconde que los porteros siempre hablan entre ellos "un poquito" ante de un partido. "A unos les gusta hablar más y hay otros que les gusta más concentrarse", puntualizó.



"LO QUE DIGAN EN LA TELE NO ME VA A DAR LA OPORTUNIDAD"



De todos modos, tiene claro que no dan la espalda a esa presión extra que hay sobre su posición. "Sí, un 'poquito', pero es lo que le gusta al portero, ser el héroe del equipo y cuando uno no lo es, es más criticado porque somos los últimos. Pero es algo que nos gusta, para llegar al 'top' hay que tener una cabeza bastante fuerte, es lo más importante", expresó.



En este sentido, no hizo demasiado caso a los rumores sobre su titularidad en esta Eurocopa. "Estoy contento de que la gente cree que he hecho una buena temporada para tener ese rol, pero lo que sé es lo que hay en el campo y yo lo hago ahí lo mejor posible para que me den la oportunidad, lo que digan en la tele no me la va a dar", manifestó.



"El futuro es futuro y yo sólo pienso siempre en el presente. Ahora mismo estoy en la Eurocopa y después mi futuro está en el Brighton con el que he firmado un contrato nuevo. Lo que venga se hablará, pero lo que me interesa ahora es el Brighton", sentenció el de Cartagena de cara a su futuro deportivo.