Fútbol/Euro.- Stefan Tarkovic: "No hay muchos partidos como este en la vida de un futbolista"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El seleccionador de Eslovaquia, Stefan Tarkovic, aseguró que no saldrán "a empatar" este miércoles ante España aunque les valga el punto para clasificarse para los octavos de final de la Eurocopa 2020 y recordó que "no hay muchos partidos como este en la vida de un futbolista".



"Vamos a tratar de sumar al menos un punto contra España, pero tenemos claro que no vamos a jugar para empatar. No hay muchos partidos como este en la vida de un futbolista y será un reto para nosotros, pero estoy seguro de que daremos el cien por cien", expresó Tarkovic en rueda de prensa.



El técnico recordó que la 'Roja' "tiene una de las mejores selecciones de la competición, de mucha calidad" y espera la vuelta de Sergio Busquets "para aportar mayor calidad y tranquilidad en el medio del campo".



"Estamos tratando de mantener nuestro espíritu de lucha. Hemos jugado dos buenos partidos hasta ahora, incluso si el final del partido con Suecia fue un poco frustrante para nosotros. Necesitamos tiempo para olvidarnos de eso, pero estamos listos para darlo todo una vez más y esperar que una vez más haya un resultado positivo", sentenció.



Por su parte, el centrocampista y capitán del combinado eslovaco, Marek Hamsik, consideró que España sigue "siendo uno de los mejores equipos del mundo, no sólo de Europa". "Simplemente le falta marcar goles", advirtió.



"Todos los equipos de nuestro grupo siguen vivos, así que tenemos muchas posibilidades de avanzar. Hace siete años que sorprendimos a España y sueño que eso vuelva a suceder porque nunca se sabe en el fútbol. Ya hemos visto cómo tienes que jugar contra ellos con Suecia y Polonia", admitió.



Sobre el "largo viaje" desde San Petersburgo hasta Sevilla, dejó claro que han tenido "tiempo suficiente para descansar". "El estadio de San Petersburgo es uno de los más bellos que he visto en mi vida, pero este también es muy bonito", elogió de La Cartuja de Sevilla.