Ferrao: "Hay que ganar la Liga para dedicársela a Andreu Plaza"

El cierre brasileño del Movistar Inter Fernando Drasler da Cunha (i) pelea una posesión con el pívot brasileño del Barça Ferrao durante un partido. EFE/Juanjo Martín/Archivo

Barcelona, 22 jun (EFE).- El pívot brasileño del Barça Carlos Vagner 'Ferrao' consideró en la previa de la final ante el Levante que su equipo tiene que "ganar la Liga para dedicársela a Andreu Plaza", su entrenador en las últimas cinco campañas y que será despedido por el club al final de esta temporada.

"El míster, Andreu, siempre fue nuestro líder. Siempre fue quien nos dio confianza a todos y nos supo llevar muy bien. Se merece ganar esta Liga. Yo siempre le he agradecido por la confianza, por todo, y ahora lo tenemos que demostrar ganando la Liga para que se vaya del club por la puerta grande", dijo en una entrevista concedida a EFE.

Ferrao admitió que los jugadores no esperaban el cambio en el banquillo impulsado por la nueva directiva y que les "ha tocado" la noticia, pero explicó que "son ciclos" y se mostró muy confiado en la nueva era presidida por Joan Laporta.

"(Laporta) nos dio su apoyo total y nos dijo que confiaba en el grupo. Ahora tenemos que demostrarlo. Desde que ha entrado no hemos ganado ningún título, ganamos antes de que llegara, y nada mejor que ganar esta Liga para dedicárselo también", apuntó el brasileño, de 30 años.

El Barça ha ganado esta temporada la Liga de Campeones correspondiente a 2020, aplazada por la pandemia, pero ha perdido tres finales y no ha sumado ningún otro título, a expensas de lo que ocurra en la final de la Liga contra el Levante, pese a lo cual Ferrao consideró que la plantilla "no necesita reivinidcarse".

"La gente va a hablar siempre de final de ciclo, pero el Barça es el Barça, y quien se ponga esta camiseta sabe lo que genera vestirla y la responsabilidad que conlleva. Hemos hecho una buena temporada. No la que queríamos, que era ganar todo, pero hemos estado en todas las finales de los torneos disputados, quitando la Copa del Rey", recordó.

La última bala del equipo es la final de la Liga contra el Levante, que comienza este jueves en el Palau Blaugrana, es al mejor de tres encuentros, en una serie en la que, en palabras del pívot, "hay que hacer valer el factor pista sí o sí".

"La final será muy dura. El Levante es un equipo muy sólido. Lo ha demostrado toda la temporada, que estuvo arriba en la tabla. Entonces, sabemos que será un partido muy duro. Nosotros ahora mismo ni pensamos en los partidos de la final, pensamos solamente en el jueves", manifestó el goleador.

El Barça contará con el "plus" de la experiencia a su favor, consideró Ferrao, ya que el cuadro catalán tiene jugadores mucho más acostumbrados que los del Levante a jugar este tipo de partidos.

"La experiencia sí nos puede ayudar a controlar mejor el juego, pero creo que en una final lo que te va a hacer ganar es estar concentrado. El que cometa menos fallos seguramente se lo llevará, porque son dos grandes equipos", matizó.

De ser necesarios los tres partidos para decidir el ganador de la serie, la temporada acabará para el Barça el 30 de junio, una fecha tardía a la que los jugadores llegan, según Ferrao, "tanto mentalmente como físicamente un poco agotados".

"La parte final es un poco agotadora con la pandemia, que también fue muy dura. Partidos, viajes, todo lo que hemos pasado. Pero para todos los equipos también fue muy dura", aseguró Ferrao, convencido de que ganar la Liga significará que ha "valido la pena" todo el sacrificio del año.