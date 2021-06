España cierra la preparación de una 'final'

El seleccionador nacional de España, Luis Enrique Martínez (c), da instrucciones a sus jugadores durante el entrenamiento que la selección realizó en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) este martes. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

Las Rozas (Madrid), 22 jun (EFE).- La selección española completó su último entrenamiento antes de encarar una 'final' inesperada ante Eslovaquia, en el último partido de la fase de grupos de la Eurocopa 2020, repitiendo sesión en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes de viajar a Sevilla.

Luis Enrique Martínez mantiene su idea de completar el máximo número de entrenamientos dentro de la burbuja de la ciudad deportiva de la Federación. Como hizo antes del duelo ante Polonia, España se ejercitó en la víspera de un partido de la Eurocopa lejos del estadio donde jugará, La Cartuja de Sevilla, donde se juega su futuro en la competición.

El capitán Sergio Busquets trabajó por tercer día consecutivo al mismo ritmo que sus compañeros y se perfila como una de las novedades que introducirá el seleccionador español en el equipo titular. Se perdió las dos primeras jornadas por coronavirus pero está en perfectas condiciones para regresar a los terrenos de juego.

No hay ningún jugador tocado ni lesionado entre los 24 que dan forma a la selección en la Eurocopa 2020. Todos se ejercitaron en la última sesión, con gran ambiente en el rondo inicial de calentamiento, aislados de la presión de un partido decisivo.

Posteriormente, ya a puerta cerrada, Luis Enrique terminó de ensayar aspectos tácticos con sus jugadores para encontrar soluciones al planteamiento del rival. Espera una Eslovaquia cerrada y no cesa de dar indicaciones para encontrar soluciones y materializar más goles tras marcar uno solo en dos partidos disputados.

Se esperan retoques en el equipo titular, más allá de la entrada de Sergio Busquets en el centro del campo, pero los jugadores no los conocerán hasta poco antes de salir para el estadio de La Cartuja en el mismo día del partido.

La selección viaja a Sevilla en vuelo chárter desde las 18:00 horas y las 20:15 (2 horas menos GMT) comparecerán de forma telemática desde el hotel de concentración el seleccionador Luis Enrique y el capitán Busquets.