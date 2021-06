España.- Aragonès avisa de que los presos "salen con la voluntad reforzada de construir la república catalana"

22-06-2021 El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, acompañado del vicepresidente, Jordi Puigneró, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el conseller de Economía, Jaume Giró, antes de su comparecencia tras los indultos a los presos del 1-O. CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS



Pide pactar un referéndum e insiste en la amnistía porque los indultos no acaban con el resto de procesos



BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado hoy que los presos salen de la cárcel con la "voluntad reforzada de construir una república catalana" y ha pedido la amnistía porque aún hay muchos otros procesos en marcha y pactar un referéndum de autodeterminación.



Tras el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la aprobación de los indultos por parte del Consejo de Ministros, Aragonés ha realizado una declaración institucional desde la Sala Gótica del Palau de la Generalitat acompañado de todo el Govern.



En esa comparecencia, el jefe del Ejecutivo catalán ha celebrado que, después de más de tres años y medio "privados injustamente de libertad", los presos independentistas saldrán de la cárcel, y ha destacado que entraron en prisión con el convencimiento de no haber cometido ningún delito.



"Salen con la cabeza bien alta y los ideales intactos. Salen con la voluntad reforzada de construir una república catalana libre y justa, europea y próspera. Salen con el convencimiento de que es la hora de respetar la voluntad popular de los catalanes para resolver definitivamente el conflicto entre Cataluña y el Estado español", ha advertido.



En su opinión, los indultos ayudan a generar credibilidad al diálogo y la negociación con el Gobierno central, pero ha pedido la amnistía y pactar un referéndum de autodeterminación: "Es la hora de un referéndum acordado".



"Desde el Govern de la Generalitat destinaremos todos los esfuerzos a hacer posible esta nueva etapa donde la negociación y la política deben ser el espacio para resolver un conflicto que lleva demasiado tiempo enquistado", ha dicho en una declaración institucional desde la Sala Gótica del Palau de la Generalitat acompañado de todo el Govern.



Aragonés ha defendido que los indultos no acaban con las causas judiciales que afectan a independentistas y que todavía están pendientes, por lo que ha reclamado la amnistía: "Exigimos al Estado a que cese toda la represión"



"Es la hora de poner fin a la represión. Es la hora de un referéndum acordado y que cuente con el aval internacional, como desea una amplísima mayoría de la población de Cataluña. Amnistía y autodeterminación. Libertad y democracia. Negociación y acuerdo. Es el momento de volver a hacer política. Afrontémoslo con la máxima exigencia y con el compromiso de encontrar una salida acordada que respete la voluntad popular del pueblo de Cataluña", ha reclamado.



COMPROMISO CON EL DIÁLOGO



El jefe del Ejecutivo catalán ha recordado que en las elecciones del 14 de febrero el independentismo superó el 50% del voto, por lo que considera que se constató que hay una mayoría favorable a la independencia, y que son muchos los catalanes "convencidos de que la mejor manera de conseguirla es la vía del diálogo, la vía de la negociación, es la vía del acuerdo".



"Por eso es la hora de la amnistía y del derecho a la autodeterminación. Es la hora de un referéndum acordado. Es la hora de la solución que genera más consenso interno, que asegura el aval internacional y que garantiza una cohesión social del todo irrenunciable", ha reclamado.



Aragonés ha reconocido que "el paso de hoy ayuda a generar credibilidad en este camino, en el camino de la negociación y el acuerdo para resolver el conflicto", y por eso ha garantizado que el Govern destinará sus esfuerzos a hacer posible este diálogo.



RECONOCIMIENTO DE CONDENAS "INJUSTAS"



También ha apuntado que los indultos aprobados por el Gobierno son "un reconocimiento de que las condenas fueron injustas", de manera que ha expresado su satisfacción de que los presos salgan a la calle.



Considera que esta medida de gracia "alivia su situación personal, la de sus familias y la de su entorno más cercano" y el que, a su juicio, sufre una mayoría de la ciudadanía de Cataluña que reclamaba la libertad de los presos independentistas.



REFERENCIA A PUIGDEMONT



Sin embargo, ha advertido de que los indultos no acaba con la "represión contra aquellos que quieren decidir libremente si Cataluña debe convertirse en una república con todos los derechos y todas las libertades".



"En ningún caso acaban con la inhabilitación que continúa limitando los derechos políticos de los líderes independentistas que saldrán de la cárcel. En ningún caso resuelve la situación de los exiliados, con el presidente Puigdemont al frente. En ningún caso resuelve la causa general contra el independentismo con miles de personas pendientes de juicio o bajo amenaza del Tribunal de Cuentas por su compromiso democrático", ha insistido.



Así, ha insistido en reclamar la amnistía porque "significa poner fin a toda la represión" y ha asegurado que continuarán con determinación hasta conseguirla porque está convencido de que, junto al derecho de la autodeterminación, son los dos grandes consensos de la sociedad catalana.



CONSEJO DE EUROPA



También ha exigido al Gobierno que atienda sin demora el informe que aprobó el lunes la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que pide "poner fin a la represión, retirar las demandas de extradición contra los exiliados y detener la persecución de representantes políticos y servidores públicos en el ejercicio de su mandato".



"Exigimos al Estado que cese toda represión y que se comprometa a trabajar para encontrar una salida acordada al conflicto con Cataluña que parta del respeto a los principios fundamentales de la democracia y de los derechos humanos", ha razonado.