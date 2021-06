Emiratos.- La reaparición de la princesa Latifa en Madrid invita al optimismo de la campaña que pide su "liberación"

05-05-2018 La princesa Latifa bin Mohammad al Maktum, de 32 años, se encuentra desaparecida desde que fuera apresada en una embarcación cuando intentaba huir de Emiratos Árabes Unidos. Una finlandesa que la acompañaba ha denunciado que fueron detenidas violentamente y que fue torturada antes de permitirla salir del país POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA EMIRATOS ÁRABES UNIDOS HRW



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Una imagen que muestra en Madrid a la princesa emiratí Latifa bin Mohammad al Maktum ha generado optimismo entre quienes reclaman la "liberación" de la hija del emir de Dubái y, aunque por ahora no han entrado en demasiadas valoraciones, sí han reconocido públicamente que ha habido avances "significativos y positivos" en los últimos días.



La princesa fue obligada a regresar a su país en 2018 tras una huida fallida y su caso volvió a copar titulares este año tras la difusión de vídeos en los que decía ser rehén de su familia, que respondió a su vez defendiendo que Latifa se encontraba bien y "atendida". La ONU llegó a pedir una prueba de vida para verificar cuál era su estado actual.



En mayo, se publicaron varias imágenes en redes sociales que aparentemente mostraban a la princesa, si bien no ha sido hasta esta semana cuando se le ha visto fuera de Emiratos Árabes Unidos, en concreto en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, junto a una profesora identificada como Sioned Taylor.



"Vacaciones geniales por Europa con Latifa. ¡Nos lo estamos pasando bien explorando!", reza el texto que acompaña una foto en la que ambas aparecen con mascarilla y con una terminal aeroportuaria al fondo.



La campaña 'Free Latifa', que defiende los derechos de la princesa, confirmó el lunes que varios de sus miembros habían contactado "directamente" con ella y se mostró especialmente satisfecha de que tuviese pasaporte y disfrutase de "un creciente grado de libertad".



Por el momento, ha paralizado las actividades de la campaña, a la espera de ver en qué queda todo. Uno de los fundadores, David Haigh, ha reconocido este martes en un nuevo comunicado que "ha habido acontecimientos potencialmente significativos y positivos" en los últimos días, si bien ha preferido no entrar en más detalles.



"No queremos comentar nada más por ahora, publicaremos un nuevo comunicado en el momento adecuado", ha explicado Haigh.