El negociador del Brexit cree que el protocolo norirlandés no es sostenible

- El negociador británico del Brexit y actual responsable de las relaciones con la UE, David Frost. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET/Archivo

Londres, 22 jun (EFE).- El negociador británico del Brexit y actual responsable de las relaciones con la UE, David Frost, dijo este martes que es "difícil ver" cómo el protocolo norirlandés, pensado para evitar una frontera física entre las dos Irlandas, pueda ser sostenible en su forma actual.

Frost hizo esta observación en una comparecencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, después de las tensiones que el protocolo ha generado en la comunidad protestante probritánica de Irlanda del Norte.

Según el acuerdo del Brexit, Irlanda del Norte ha quedado en el mercado único, por lo que los controles aduaneros para las mercancías procedentes de Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia) se hacen en los puertos norirlandeses, ante el malestar de los unionistas.

En virtud del protocolo norirlandés, la frontera comercial ha quedado situada en el mar de Irlanda a fin de evitar que los controles se hagan en la frontera terrestre entre la provincia británica y la República de Irlanda, para evitar una frontera física entre esos territorios y no perjudicar el proceso de paz.

"No puedo comentar sobre conversaciones privadas y explicarlas. Pero no es un secreto que nosotros encontramos difícil ver cómo (...) importantes elementos del protocolo sean sostenibles", dijo el negociador sin aportar detalles.

"Estamos activamente considerando todas las opciones para lidiar con una situación que es difícil", agregó Frost, si bien reconoció que hay progresos con la Unión Europea (UE).

"No quiero dejar la impresión de que nada está pasando", pero en algunas áreas la situación es más complicada, insistió.

Londres arguye que los controles aduaneros que se pactaron para evitar una frontera entre las dos Irlandas tras el Brexit generan demasiadas fricciones en su mercado interno.