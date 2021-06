EEUU.- La Organización Trump demanda a la ciudad de Nueva York por rescisión indebida de contratos

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La empresa del expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha demandado a la ciudad de Nueva York por una presunta rescisión indebida de contratos, después de que el alcalde, Bill de Blasio, rompiera los acuerdos con la Organización Trump por el asalto al Capitolio el 6 de enero.



"Nueva York no tiene el derecho de terminar nuestro contrato", ha explicado la Organización Trump en un comunicado en el que ha recalcado que las acciones de De Blasio "están puramente motivadas políticamente, no tienen mérito legal y son otro ejemplo de sus esfuerzos para avanzar en su agenda partidista e interferir con el libre mercado".



La Organización Trump se embolsa casi 17 millones de dólares al año por operar dos pistas de patinaje sobre hielo en Central Park, un carrusel del parque y un campo de golf en el parque de Ferry Point, ubicado en el Bronx.



La demanda alega rescisión indebida del contrato de este último, que no iba a expirar hasta 2032. Los otros expiraron a principios de este año y no han sido renovados, según ha informado ABC News.



De Blasio anunció la ruptura de "todos los contratos" con la Organización Trump el 13 de enero, después del asalto que los partidarios del exmandatario llevaron a cabo contra la sede del Congreso estadounidense. El alcalde neoyorquino justificó su decisión aludiendo a las "actividades criminales del presidente".



En Nueva York tiene su sede la Organización Trump, un conglomerado empresarial que se dedica principalmente a la gestión y desarrollo de bienes inmuebles. Trump se vio forzado a ceder el control de la firma a sus hijos en 2017, al asumir la Presidencia de Estados Unidos, pero nunca ha llegado a desvincularse del todo.