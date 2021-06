Economía.- Bitcoin cotiza por debajo de 30.000 dólares por primera vez desde enero

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La cotización del bitcoin, la criptomoneda de referencia, se situaba este martes por debajo de la cota de 30.000 dólares por vez primera desde finales del pasado mes de enero y ya pierde más de un 50% de su valor desde los máximos marcados a mediados de abril, cuando llegó a superar los 64.000 dólares.



En concreto, la cotización del bitcoin llegaba a caer hasta los 29.511 dólares, más de un 6% por debajo del nivel marcado al cierre de la sesión del lunes y un 54% menos que los 64.863 del máximo alcanzado el pasado 14 de abril.



En el desplome de la criptomoneda, además de la recogida de beneficios tras las meteóricas subidas del comienzo de 2021, han pesado las cada vez mayores reticencias de reguladores de todo el mundo, especialmente en China, así como la retirada de apoyo de 'influencers' como el empresario Elon Musk.



En este sentido, el Banco Popular de China (BPC) ha reforzado el veto a las prestación de servicios y transacciones relacionadas con criptomonedas como bitcoin en una reunión con representantes de los mayores bancos y empresas de servicios de pago del gigante asiático.



Según indicó el banco central, funcionarios del BPC se entrevistaron con representantes del Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Postal Savings Bank, Industrial Bank y Alipay Network Technology para abordar cuestiones como la lucha contra la especulación con bitcoin y otras monedas virtuales, la protección de la seguridad de la propiedad de las personas y el mantenimiento de la seguridad y estabilidad financieras.



"Las actividades de comercio de divisas virtuales alteran el orden económico y financiero normal, generan riesgos de transferencias transfronterizas ilegales de activos, blanqueo de capitales y otras actividades ilegales y delictivas, e infringen gravemente la seguridad de la propiedad de las personas", indicó el banco central en un comunicado.



A mediados del pasado mes de mayo, Elon Musk anunció que Tesla dejaba de aceptar bitcoins como medio de pago por la preocupación sobre "el creciente uso de combustibles fósiles para el proceso de minado de las criptomonedas y transacciones de bitcoins, especialmente el carbón, que tiene las peores emisiones de cualquier combustible".



No obstante, hace una semana, en lo que pudo interpretarse como una marcha atrás del empresario, Musk precisó que Tesla solo vendió alrededor del 10% de sus bitcoins desde mediados de mayo "para confirmar que BTC podría liquidarse fácilmente sin mover el mercado", añadiendo que "cuando haya confirmación de un uso razonable de energía limpia (en torno al 50%) por parte de los mineros con una tendencia futura positiva, Tesla reanudará las transacciones de bitcoin".