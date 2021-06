Di María: "Merecimos la victoria"

Ángel di María de Argentina recibe indicaciones del árbitro venezolano Jesús Valenzuela hoy, durante un partido contra Paraguay por el grupo A de la Copa América en el estadio Mané Garrincha de Brasilia (Brasil). EFE/Fernando Bizerra Jr

Brasilia, 21 jun (EFE).- Ángel Di María, elegido como jugador del partido en el triunfo por 1-0 de Argentina ante Paraguay, expresó que la victoria fue "merecida" aunque volvió a ratificar que el "gran candidato es Brasil, que está ganando los partidos mucho más fácil".

"Creo que merecimos la victoria. Tuvimos muchas chances pero pudimos convertir una sola vez. Manejamos bien la pelota e hicimos un partido espectacular. Arrancamos fuerte hoy que era una de las cosas que habíamos hablado, tratamos de convertir y llevar el partido hasta nuestro lado", enfatizó el actual jugador del Paris Saint Germain francés.

Sobre el equipo al que considera favorito, Di María añadió que Brasil tiene un plus. "Brasil es el gran candidato porque está ganando con mucha más comodidad que el resto y, además, ser local siempre te da un plus", agregó.

Del pase que le hizo al 'Papu' Gómez, autor del gol, afirmó: "Apenas le di el pase sabía que la iba a terminar picando. Gracias a Dios fue gol, tuvimos muchas oportunidades para convertir pero era lógico porque tuvimos muchos cambios y algunos de los chicos están muy cansados", concluyó.

Por su parte, Alejandro 'Papu' Gómez expresó: "La asistencia de Ángel (Di María) fue buenísima. Solo tuve que poner el pie debajo de la pelota y definir. El equipo volvió a ganar y eso nos da mucha confianza. Ahora a descansar y prepararnos para lo que viene".

"Estoy muy contento, estaba esperando esta oportunidad. Estoy súper feliz con esta victoria. Pienso en la familia, en los amigos. Se te cruza por la cabeza el esfuerzo que uno hace. Tuve paciencia para esperar cuando no me tocaba estar", agregó el jugador del Sevilla que convirtió su segundo tanto con la casaca Albiceleste.

Por último, el defensa central Germán Pezzella expresó: "Pensamos en crecer en todos los partidos. Ya estamos clasificados, pero hay que seguir creciendo. Hicimos un gran primer tiempo, bajamos un poco la intensidad en el segundo, pero ellos no tuvieron demasiadas chances de gol".

"El técnico sabe que cuando alguno está cansando, hay otro para responder. Todos estamos para aportar nuestro granito de arena. Se ha visto que el equipo va creciendo, va tomando forma. Con el grupo y los jugadores que tenemos, podemos dar pelea", finalizó el actual jugador del Fiorentina italiano.