Cvirus.- Reino Unido reitera su intención de eliminar la cuarentena a la vuelta de países en ámbar con la pauta completa

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El ministro de Salud de Reino Unido, Matt Hancock, ha insistido este martes en que el Gobierno británico "trabaja" para implantar una exención a la obligatoriedad de guardar cuarentena a la vuelta de países de la lista ámbar de riesgo por la COVID-19, como España, para personas completamente vacunadas contra la enfermedad.



"Sin duda es algo" en lo que el Ejecutivo "está trabajando", ha señalado Hancock en declaraciones a Sky News, donde, sin embargo, ha reconocido que no hay guías "clínicas" que recomienden levantar la cuarentena para personas con la pauta completa.



"Es algo que me gustaría ver", ha agregado, antes de garantizar que proporcionará más información sobre el asunto cuando tenga más detalles sobre la medida.



El aislamiento durante diez días al regreso de países de la lista ámbar, en la que también figuran Francia, Italia, Portugal o Grecia, se reemplazaría con una prueba diagnóstica de la COVID-19 diaria.



Hancock ha justificado que el Gobierno de Reino Unido plantea "esencialmente permitir a los vacunados recuperar algunas libertades restringidas para mantener a las personas sanas".



"Después de todo, ese es el propósito general del programa de vacunación y es por esto por lo que es importante que todos los adultos reciban la inyección", ha añadido. Sin embargo, ha reconocido que relajar las restricciones impuestas a los viajes al extranjero es "más difícil", mientras ha reiterado que las autoridades están "en la senda" para suprimir las limitaciones existentes en territorio nacional el 19 de julio.



Las palabras de Hancock tienen lugar después de que el diario 'The Times' publicara que el Gobierno británico tiene previsto anunciar un cambio en las restricciones a los viajes como muy pronto el jueves. De acuerdo con la información del diario, las personas con la pauta completa estarán exentas de guardar cuarentena durante 10 días a su vuelta de países ámbar desde agosto.



El Ejecutivo británico se vio obligado a retrasar el último paso de su desescalada, previsto para este lunes, por la expansión de la variante 'Delta' del SARS-CoV-2, a la que se achaca un notable incremento en los contagios diarios de COVID-19 en el país.