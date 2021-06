Coronavirus.- La Casa Blanca asume que es probable que no se alcance el objetivo de vacunación fijado para el 4 de julio

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La Casa Blanca ha asumido que es probable que no sea capaz de lograr el objetivo que fijó la Administración de Joe Biden de lograr al menos el 70 por ciento de la población con al menos una vacuna contra el coronavirus para el 4 de julio, algo que achaca a la negativa de los jóvenes a inocularse.



El jefe del equipo de respuesta ante la COVID-19 de la Casa Blanca, Jeffrey Zients, ha anunciado este martes que se necesitarán "algunas semanas más" para alcanzar este hito de inmunización en toda la población adulta estadounidense, ya que sí que se logrará el 70 por ciento en los ciudadanos de más de 30 años, pero no se superará esta cifra en los más jóvenes.



Zients ha lamentado que "muchos estadounidenses jóvenes han sentido que la COVID-19 no es algo que los impacte y han estado menos ansiosos por recibir la vacuna", recoge la cadena estadounidense NBC.



A pesar de este incumplimiento del objetivo marcado, Zients ha puesto en valor que "lo que realmente importa es cómo se siente el país y qué pueden hacer los estadounidenses con seguridad", en un contexto de levantamiento de restricciones que hará que las celebraciones sean "muy diferentes" a las que se esperaban.



Además, "no nos pararemos en el 70 por ciento, y no nos pararemos en el 4 de julio", sino que la estrategia de inmunización en el país continuará a través de un programa de vacunación "incomparable y único" que ha logrado "administrar 300 millones de inyecciones en 150 días", ha destacado Zients.



Estados Unidos sigue siendo el país más afectado del mundo por la pandemia de coronavirus, con más de 33,55 millones de casos registrados en el país desde el inicio de la crisis sanitaria y más de 602.000 víctimas mortales por la enfermedad.