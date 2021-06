Coronavirus.- Chile arranca la vacunación de menores mientras baraja la inoculación de una tercera dosis

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias chilenas han dado inicio este lunes a la campaña de vacunación contra el coronavirus en menores de edad, en un momento en que el presidente, Sebastián Piñera, ha admitido que el Gobierno estudia la posibilidad de inocular una tercera dosis de las vacunas para garantizar la inmunización en el futuro.



Casi dos de cada tres personas de la población objetivo ya han completado la pauta de vacunación, dentro de una campaña que tiene entre sus herramientas los fármacos desarrollados por Pfizer y BioNTech, AstraZeneca y dos soluciones desarrolladas en China (Sinovac y Cansino).



Piñera ha subrayado este martes que "muy pocos países en el mundo pueden decir que han logrado lo que Chile ha logrado", lo que habría comenzado a traducirse, ha añadido, en recuperación económica y disminución de contagios. El país sudamericano acumula sin embargo más de 1,5 millones de positivos desde el inicio de la pandemia y ha registrado en junio algunos de sus peores datos.



El mandatario ha enfatizado la importancia de la campaña de vacunación y, en particular, ha llamado la atención de los dos millones de "rezagados" que no habrían recibido la inyección cuando le correspondía por turno. "La vacuna es el instrumento más poderoso que tenemos", ha enfatizado, según el diario 'El Mercurio'.



Piñera ha participado en el arranque oficial de la etapa para adolescentes de entre 12 y 17 años, si bien en una primera fase se inmunizará a quienes estén en centros de menores y a los adolescentes con problemas de salud mental o enfermedades que teóricamente puedan hacerles más propensos a sufrir cuadros graves de COVID-19.



¿TERCERA DOSIS?



Una de las cuestiones que el Gobierno espera resolver "pronto" es si será necesaria una tercera dosis, según Piñera, que ha confirmado que ya hay estudios en marcha para ver si es "necesario" y "conveniente" reforzar los anticuerpos de quienes ya han recibido dos inyecciones



"Como Gobierno, estamos siempre atentos a no solamente hacernos cargo de los problemas de ahora, sino que anticiparnos para poder prepararnos hoy para enfrentar los problemas del mañana", ha indicado.