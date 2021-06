Corea.- La hermana de Kim Jong Un dice que EEUU tiene expectativas "equivocadas" sobre el proceso de diálogo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Kim Yo Jong, hermana menor del dirigente de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha afirmado este martes que Estados Unidos tiene expectativas "equivocadas" sobre el proceso de diálogo con Pyongyang, después de que el líder norcoreano dijera que el país debía estar preparado tanto para las conversaciones como para la confrontación.



Las palabras de Kim, subdirectora del Departamento de Información y Publicidad de Corea del Norte, han llegado después de que el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, afirmara que las declaraciones del líder norcoreano eran "una señal interesante".



"He escuchado en las noticias que el asesor de Seguridad Nacional ha mencionado que ve la posición (de Corea del Norte) hacia Estados Unidos como una 'señal interesante'", ha apuntado Kim Yo Jong en un comunicado publicado por la agencia estatal norcoreana de noticias, KCNA.



"Hay un proverbio coreano que dice: 'En un sueño, lo que más importa es leerlo, no tenerlo'", ha agregado. "Parece que Estados Unidos podría interpretar la situación de una forma que le reconforte. Las expectativas, que esperan tener de forma equivocada, les llevará a una mayor decepción", ha argüido.



Sullivan destacó tras las palabras de Kim que Washington "esperará para ver si van seguidas de una comunicación más directa para un potencial camino hacia adelante", mientras que el representante especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Sung Kim, ha ofrecido una reunión "en cualquier lugar, momento y sin condiciones previas".



Yang Moo Jin, profesor en la Universidad de Estudios Norcoreanos, ha argüido que las palabras de Kim Yo Jong "no representan un rechazo a las ofertas de diálogo", según la agencia surcoreana Yonhap. "Deben ser vistas como una petición de motivos más concretos y genuinos que justifiquen su vuelta al diálogo", ha zanjado.



Corea del Norte acusó en 2020 al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haber incumplido su palabra y aseguró que las "promesas vacías" que realizó hace dos años en su primera cumbre con Kim Jong Un han frustrado la esperanza de un proceso de desnuclearización.