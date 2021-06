Colombia.- El preso de origen colombiano niega ante el juez de 'Kitchen' que Bárcenas le encomendara destruir un audio de Rajoy

10-04-2021 El extesorero del PP, Luis Bárcenas vuelve a la cárcel de Soto del Real tras disfrutar de un permiso de seis días, a 9 de abril de 2021, en Madrid (España). Luis Bárcenas cumple condena por la primera época del Gürtel y está a la espera de saber cuándo decidirá cogerse el segundo permiso de seis días que le concedió el juez de Vigilancia Penitenciaria. El pasado 10 de febrero, el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) fijó que la pena máxima a cumplir por Luis Bárcenas son 12 años de prisión, correspondiente al triple de la pena más alta impuesta, que fue de cuatro años por un delito de blanqueo de capitales o por uno contra la Hacienda Pública. POLITICA Rafael Bastante - Europa Press



Contradice así la versión dada por Bárcenas ante el juez ya que sostuvo que sí le pidió eliminar los audios de la nube aprovechando un permiso



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Isidro S.S., el preso de origen colombiano que coincidió con el extesorero del PP Luis Bárcenas en la prisión de Soto del Real en 2013, negó ante el juez que investiga la operación 'Kitchen' que éste le encargara destruir determinados audios relacionados con el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su posible conocimiento de la 'caja B' del PP. En cambio, afirmó que sí quedaron en que dado que es informático, aprovecharía un permiso para borrar de Google noticias y vídeos que perjudicaban a su esposa, Rosalía Iglesias, a cambio de 5.000 euros.



Según explicó ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, ese dinero que iba a ir destinado en parte a comprar equipo informático, fue entregado por el entonces chófer de la familia Bárcenas y confidente de la 'Kitchen', Sergio Ríos, a un conocido suyo que debía guardárselo hasta que saliera de permiso. "Por palabras del señor Calonge --su contacto-- tengo entendido que el chófer le hizo firmar una servilleta y le entregó el dinero", recordó a preguntas del Ministerio Fiscal.



Pero el encargo que Bárcenas le hizo al 'experto' informático nunca llegó a realizarse porque, según dijo en su declaración judicial en calidad de testigo, su contacto se gastó el dinero --"se robó el dinero"-- y él al salir de la cárcel con su primer permiso, pasó una noche en un hostal con una exnovia rusa --a la sazón enfermera-- y luego fue detenido por la policía y devuelto a Soto del Real.



LA VERSIÓN DE BÁRCENAS NO CONCUERDA



Esta declaración, choca frontalmente con lo declarado por Bárcenas en diciembre de 2020 en el marco de la pieza secreta vinculada a Kitchen cuando sostuvo que le pidió a un interno con el que compartió prisión que, durante un permiso, destruyera la grabación de Rajoy ya que se encontraba en medio una "negociación" que mantenía con el PP en la que le habían ofrecido 500.000 euros.



Bárcenas explicó al juez que había grabado al presidente del Gobierno y del PP y al ex secretario general del partido Javier Arenas porque estaba preocupado por el "desmarque clarísimo" por parte de sus compañeros en plena investigación del 'caso Gürtel' y porque quería "tener garantía" de que no se había quedado dinero de la "contabilidad extra contable".



Además, el extesorero indicó que le dio una nota al interno --Isidro S.S.-- en la que precisaba "dónde tenía eso en la nube" y que a través de Sergio Ríos le dio hasta 2.500 euros para que se hiciera con los equipos informáticos necesarios. Aseguró asimismo que al compañero de prisión finalmente le suspendieron el permiso y le sustrajeron la nota y que por tanto desconoce si borró o no las grabaciones.