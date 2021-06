Colombia.- Dimite el director de DDHH de Bogotá por la falta de compromiso de la Alcaldía con los Derechos Humanos

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, Andrés Idarraga, ha renunciado este martes a su cargo ante lo que a su juicio es falta de compromiso de la Alcaldía de la capital colombiana con la defensa de estos derechos en medio de las protestas, que se han vuelto a reactivar en los últimos días.



Además, a través de un comunicado, Idarraga ha lamentado que el informe presentado por la Alcaldía de Bogotá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no asume "críticamente la lectura de la situación" de las protestas, especialmente después de que "la Policía se insubordine al Gobierno civil y cometa agresiones de forma sistemática, intimide a la población y continúe en los territorios como si nada pasara" ante "la falta de claridad y contundencia" del Gobierno local.



"La Administración tiene la responsabilidad de ser garante de los Derechos Humanos, esto implica que ante situaciones de abuso policial, por respeto a las víctimas y la ciudadanía, se asuma una postura clara como primera autoridad, se emitan instrucciones y tomen las medidas a que haya lugar", ha reprochado Idarraga a la Administración de la ciudad.



En este sentido, ha recordado a la Secretaría de Gobierno que "está en mora de asumir una postura clara, vehemente y pública con los métodos de la Policía", mientras que ha considerado "perturbador" que algunos de los agentes de la Policía que presenciaron "la tortura a ciudadanos" permanezcan en servicio. "La tibieza ante el abuso policial puede seguir costando vidas", ha advertido.



Sobre el informe presentado a la CIDH, que visitó hace unas semanas el país para evaluar la situación de Derechos Humanos en el marco de las protestas antigubernamentales, Idarraga ha criticado que se centrara en el vandalismo, algo que es "definitivamente muy grave".



No obstante, "ante la naturaleza del informe, darles mayor valor a estos hechos en comparación con las graves violaciones de Derechos Humanos resulta ser un desacierto institucional".



Así, el director de Derechos Humanos de la ciudad ha resumido los motivos de su dimisión en la "falta de postura ante las violaciones de los Derechos Humanos en la ciudad", el "desconocimiento de la ciudad y del papel de la Dirección de Derechos Humanos" y la "ambigüedad en el informe presentado a la CIDH".



LEVANTAN UN BLOQUEO EN CALI, QUEDAN TRES ACTIVOS



Por su parte, y tras la polémica levantada en el país por la modificación del decreto sobre la manifestación pacífica que excluye a los bloqueos, el ministro del Defensa colombiano, Diego Molano, ha anunciado que la Policía ha logrado levantar esta madrugada uno de los bloqueos que permanecían activos en Cali, uno de los principales escenarios de las protestas que se vienen desarrollando desde el pasado 28 de abril.



No obstante, ha precisado en Twitter, permanecen activos otros tres bloqueos en la ciudad, mientras que las fuerzas de seguridad trabajan "para despejar todas las vías y garantizar la movilidad", ya que "no pueden seguir existiendo islas de anarquismo que bloqueen y afecten los derechos ciudadanos".



Los bloqueos han sido uno de los principales escollos en las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y el Comité Nacional del Paro, convocante de las movilizaciones, que no han logrado llegar a un acuerdo para finalizar las protestas que vive el país desde hace casi dos meses.