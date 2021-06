China.-Hong Kong defiende el arresto de directivos del 'Apple Daily' y lo desvincula de "un trabajo periodístico normal"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La jefa de Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, ha defendido el arresto la semana pasada de varios integrantes del diario 'Apple Daily', uno de los más críticos con las autoridades del territorio, y ha resaltado que la actuación policial "no tiene relación alguna con un trabajo periodístico normal".



"No puede decirse que porque la organización sospechosa es una organización de prensa y los sospechosos son personas a cargo de una organización de medios, nuestro trabajo es suprimir la libertad de prensa. Eso es totalmente irrelevante", ha argumentado.



"A lo que hacemos frente no es a un problema de una organización de medios, no es un problema de informaciones periodísticas, sino una sospecha sobre la puesta en peligro de la seguridad nacional", ha dicho Lam, que ha incidido en que el caso se enmarca en la aplicación de la controvertida Ley de Seguridad Nacional.



Así, Lam ha manifestado que los medios de comunicación no deben usar su estatus como "un escudo protector" para violar la ley y ha reiterado que "no es un problema criticar al Gobierno de Hong Kong, pero si hay intención de organizar actividades que inciten a la subversión, es algo totalmente diferente".



Lam ha apuntadoa demás que "los periodistas deben estar en una posición de juzgar si están violendo la ley", incluida la Ley de Seguridad Nacional, de la que ha dicho que "es una ley muy bien definida", según ha recogido el portal de noticias Hong Kong Free Press.



'Apple Daily' comunicó el lunes lunes que a finales de semana podrían tomar la decisión de dejar de publicar, días después de que las autoridades de la antigua colonia británica congelaran 18 millones de dólares hongkoneses (1,9 millones de euros) de sus activos tras acusar al medio de violar la Ley de Seguridad Nacional.



El diario, propiedad del magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai --actualmente en prisión--, explicó que la última actualización de contenido en su página web tendría lugar en la medianoche del viernes al sábado, día en el que también se lanzarían los últimos ejemplares impresos.



La Policía ha acusado a "la prensa sensacionalista" de "socavar la seguridad nacional", poniendo como ejemplo una treintena de artículos de 'Apple Daily', la mayoría comentarios o artículos de opinión, en los que se pedían sanciones contra Hong Kong y China.



Hong Kong detuvo a más de 10.000 personas en el marco de las protestas contra el Gobierno que tuvieron lugar en 2019. Los disturbios desembocaron en una criticada ley de seguridad nacional aprobada en junio de 2020 por el Parlamento chino. Entre los detenidos se encuentra Lai, quien cumple pena de prisión en relación a su participación en estas protestas y por otros delitos.