Bruselas estudia si abre proceso de infracción a Hungría por ley anti-LGTBIQ

Bruselas, 22 jun (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) para Valores y Transparencia, Vera Jourova, aseguró este martes que el Ejecutivo comunitario estudia si la nueva legislación húngara que restringe los derechos de los homosexuales viola el Derecho de la Unión Europea y hay una base legal para poner en marcha un procedimiento de infracción.

"Estamos estudiando ahora la ley y analizando si y cómo viola el Derecho de la UE, porque afecta a la educación, la libertad de expresión y, desde mi punto de vista, también la cuestión de la discriminación", declaró la política checa en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros y secretarios de Estado de Asuntos Europeos celebrada hoy en Luxemburgo.

Jourova subrayó que Bruselas necesita encontrar la base legal "adecuada".

"Como siempre, lleva algo de tiempo, así que dadnos algo de tiempo; vendremos al debido tiempo con la solución sobre si hay base legal para poner en marcha un proceso de infracción", explicó.

El Parlamento húngaro aprobó el pasado 15 de junio con los votos del partido gobernante Fidesz, del ultranacionalista Viktor Orbán, una polémica normativa que, entre otros aspectos, prohíbe hablar sobre homosexualidad en los programas escolares.

Esas medidas se incluyeron dentro de un proyecto de ley contra la pedofilia, en el que se prohíbe exponer a menores de 18 años a pornografía y a cualquier contenido que fomente el cambio de sexo y la homosexualidad.

Según la oposición progresista, colectivos de defensa de los derechos LGTB+ y la prensa que no está controlada por el Gobierno, la ley aprobada es especialmente dañina porque equipara la homosexualidad con la pedofilia.

Trece Estados miembros, entre ellos España, firmaron hoy una declaración en la que condenan la normativa húngara y piden a la Comisión Europea que use "todas las herramientas" para garantizar el pleno respeto de los derechos de todos los ciudadanos en la UE.

Los países del Benelux, promotores de la iniciativa, la llevaron a la reunión celebrada hoy en Luxemburgo, en la que se trataron los procedimientos abiertos contra Polonia y Hungría por no respetar los principios del Estado de Derecho, como la independencia judicial o el pluralismo de los medios de comunicación.

Jourova indicó que la cuestión de la legislación contra el colectivo LGTBIQ ocupó "bastante tiempo" cuando se abordó la situación del Estado de Derecho en Hungría.

"Es un tema que atrae mucha atención y también genera mucho rechazo, porque se considera que la ley estigmatiza a las personas LGTB", dijo, y subrayó que "nadie debería ser discriminado por la orientación sexual".

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, se refirió en Twitter a la propuesta de la alcaldía de Múnich de iluminar el estadio Allianz Arena de la ciudad con los colores del arcoíris de cara al partido de Alemania contra Hungría, como muestra de solidaridad con la comunidad LGTB húngara. La UEFA rechazó hoy esa iniciativa.

"Nuestra Europa se basa en la diversidad y el respeto mutuo. ¡ Esto se aplica a todos los ámbitos, la sociedad, la economía y también el deporte!", escribió la alemana en su perfil de la red social.