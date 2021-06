Brasil.- Bolsonaro ordena callar "la boca" a una periodista después de que le cuestionase sobre no usar mascarilla

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha reaccionado este lunes contra la prensa y ha ordenado callar "la boca" a una periodista después de que le cuestionase sobre su negativa a usar la mascarilla.



En una intervención ante los medios de comunicación en Guarantinguetá, en Sao Paulo, la periodista de TV Vanguarda, medio afiliado a Globo, Laurene Santos ha preguntado al mandatario las razones por las que ha llegado a la ciudad sin la mascarilla, tras haber sido previamente multado en el mismo estado por no portar el elemento de protección ante la COVID-19.



"Llego como quiero, donde quiero", ha contestado Bolsonaro, quien se ha retirado la mascarilla, para después encararse contra la periodista y su medio de comunicación. "¡Cállate la boca!", ha espetado a la profesional.



Asimismo, el presidente brasileño ha arremetido contra Globo, al que ha calificado de "prensa de mierda". "Cállate, son unos sinvergüenzas (...). Haces un periodismo sinvergüenza", ha continuado, informa el medio brasileño UOL.



Por su parte, la periodista y Globo han denunciado la actitud de Bolsonaro en un comunicado en el que han asegurado que "no será a gritos o intolerancia que el presidente obstaculice o inhiba el trabajo de la prensa de Brasil".



"Esta, a diferencia de él, seguirá cumpliendo con su deber con serenidad", han aseverado, recoge el portal G1, de Globo.



La Asociación de Prensa de Brasil ha condenado también la actuación del mandatario y ha incidido en que no se encuentra en condiciones de gobernar el país "con su intemperancia".



Asimismo, ha lamentado que Bolsonaro no aprecia la "prensa libre y crítica" y ha ahondado en que ante el "creciente" rechazo a su Gobierno, el presidente está desarrollando una postura autoritaria. "Incluso a año y medio de las elecciones, está tratando de desacreditar el sistema electoral", ha advertido el gremio, para advertir de que se debe estar "alerta y movilizados".



"El presidente ha demostrado una vez más su falta de respeto por la libertad de prensa, la salud pública, la democracia e incluso las normas más básicas de civismo y etiqueta, un comportamiento incompatible con el máximo cargo de Brasil", ha criticado, por otro lado, la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación.



En el mismo momento en el que ha tenido lugar este incidente, Bolsonaro ha arremetido contra la cadena CNN Brasil, por, como ha apuntado, haber "elogiado" las movilizaciones que se llevaron a cabo este fin de semana contra su gestión de la pandemia de coronavirus en el país.



También, ha vuelto a insistir en el uso de medicamentos que no tienen eficacia contra la COVID-19.



La popularidad de Bolsonaro ha bajado en los últimos meses y la sociedad brasileña ha denunciado su actuación frente a la crisis sanitaria, que ha dejado ya más de 502.000 muertos y 17,9 millones de casos, marcando nuevamente un incremento.