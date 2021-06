Bolivia.- El ex jefe de gabinete de Arturo Murillo obtiene la libertad bajo fianza en EEUU

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Sergio Méndez, el ex jefe de gabinete del ex ministro de Gobierno de Bolivia Arturo Murillo, ha salido de la prisión estadounidense en la que se encontraba acusado del pago de sobornos y blanqueo de capitales tras pagar una fianza de 250.000 dólares (más de 210.000 euros).



Así lo ha confirmado este martes el procurador de Bolivia, Wilfredo Chávez, que ha detallado que Méndez salió de prisión el lunes y permanecerá libre mientras se desarrolla la investigación, según ha recogido la agencia de noticias boliviana ABI.



Chávez ha explicado que, según los abogados contratados por el Gobierno para seguir el caso en Estados Unidos, Méndez tiene que presentarse y estar a disposición de las autoridades estadounidenses en el marco del caso abierto en su contra. Tendrá que usar una tobillera electrónica para tal fin.



Méndez fue detenido en Georgia, Estados Unidos, antes que Murillo y, como él, está acusado de pagar sobornos y blanqueo de capitales. En este contexto, el ex jefe de gabinete de Murillo está presuntamente involucrado en el caso de la compra con supuesto sobrecoste de material antidisturbios.



El Departamento de Justicia afirma que individuos estadounidenses pagaron 602.000 dólares (unos 170.000 euros) en sobornos "en beneficio de Murillo" para que la empresa de uno de ellos "obtuviera y mantuviera negocios con el Ministerio de Defensa de Bolivia", en especial un contrato de unos 5,6 millones de dólares (4,6 millones de euros), para proporcionarle gas lacrimógeno y otros equipos no letales.



De acuerdo con los datos que maneja el Gobierno de Bolivia, la compra de los materiales en cuestión tuvo un coste de 5,6 millones de dólares (cerca de 4,6 millones de euros), aunque el precio real supondría 3,3 millones (casi 2,7 millones de euros).