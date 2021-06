Arreaza urge a Biden a rectificar la política de EEUU para establecer unos lazos de respeto

El canciller venezolano, Jorge Arreaza. EFE/ Rayner Peña/Archivo

Moscú, 22 jun (EFE).- El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, instó hoy a la Administración de Joe Biden a reflexionar y rectificar la política estadounidense de sanciones hacia el país latinoamericano para poder establecer una relación de respeto mutuo.

"¿Qué esperamos nosotros de Joe Biden? Que reflexione, que rectifiquen, que nos respete, que podamos establecer una relación de respeto mutuo entre ambos", señaló en una conferencia en el club de debate Valdái en Moscú.

"Si EEUU quiere hacer negocios con Venezuela, bienvenido", señaló Arreaza, pero recalcó que Washington debe devolver al país su industria y las empresas que le "arrebató por la fuerza".

Citó como ejemplo a Citgo -filial de la estatal petrolera Pdvsa- con sus refinerías y red de estaciones de servicio en EEUU y a la petroquímica venezolana Monómeros, que opera en Colombia, entre otros activos venezolanos en el exterior.

El canciller recordó que "en plena pandemia" hay 6.000 millones de dólares de Venezuela bloqueados en el exterior a causa de las sanciones internacionales.

"No hemos podido comprar las suficientes vacunas", dijo Arreaza, quien agradeció a China y a Rusia el suministro de sus preparados contra el coronavirus.

Venezuela ha firmado un contrato con Rusia por 10 millones de dosis de sus vacunas y ha recibido 1,2 millones hasta ahora.

"Esperamos cumplir muy pronto con esos 10 millones y seguir expandiendo nuestras compras a Rusia. Con China no hay meta concreta", explicó.

"No saben cuán difícil es hacer los pagos para un país tan sancionado como Venezuela", admitió.

Arreaza explicó que incluso bajo el mecanismo internacional COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros, para garantizar el acceso global y equitativo a los preparados, Venezuela tiene dificultades para hacerse con vacunas.

"Este caso es muy curioso. Teníamos que pagar 111 millones de dólares. Pagamos el 96 %, pero el banco suizo UBS bloqueó el último pago, creo que unos 10 millones de dólares. Al bloquearlo, aunque hayamos pagado el 96 % no nos van a enviar ni una sola vacuna, porque es Venezuela", dijo.

"Que nos devuelvan el dinero y con ese dinero compramos las vacunas a Rusia, China, a Cuba o a quien corresponda. Ojalá haya una reflexión en ese mecanismo y en ese banco (...) y podamos comprar las vacunas a través de COVAX, pero por ahora no es la señal que están dando", afirmó Arreaza.

El pasado jueves, El Gobierno de EEUU suavizó algunas sanciones económicas contra Venezuela y otros países para permitirles la adquisición de materiales relacionados con la pandemia, como vacunas, mascarillas, tanques de oxígeno o ventiladores.

"Eso en sí mismo es una contradicción porque el gran argumento de EEUU es que las sanciones excluyen lo humanitario, pero es falso", consideró el canciller.

"Han tenido que emitir una licencia particular para eso. Es muy probable que esa licencia tampoco sirva para nada en la práctica, porque el sistema financiero internacional entra en pánico cuando ve las siglas ´ven´ de Venezuela, las de Irán o las de Cuba", afirmó.

El canciller subrayó que "las sanciones son ilegales" y pidió a EEUU que vuelva a la legalidad.

"Nosotros sabemos que el que se sienta en el Despacho Oval no toma las decisiones en EEUU, pero tiene alguna influencia y su equipo también. Y ojalá puedan reflexionar y (....) volver a la legalidad de la carta de las Naciones Unidas y establecer una relación de respeto con Venezuela", concluyó.