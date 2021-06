AMP3.- Etiopía.- Etiopía concluye una jornada electoral pacífica y con retrasos en el cierre de urnas

08-06-2020 El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, interviene ante el Parlamento POLITICA AFRICA ETIOPÍA INTERNACIONAL OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ETIOPÍA



El primer ministro, Abiy Ahmed, que opta a la reelección, califica los comicios de "creíbles y justos"



Los colegios electorales cierran tres horas más tarde de lo previsto por retrasos atribuidos a asuntos logísticos



La Misión de la UA considera que la jornada ha sido "mucho mejor" que otras anteriores



Etiopía ha concluido una jornada de elecciones legislativas que se ha alargado en algunas regiones por retrasos en cierres de colegios por asuntos logísticos, si bien se ha llevado a cabo un proceso "mucho mejor" que los anteriores.



Así lo ha subrayado el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Africana (AUECOM), Olusegun Obasanjo, quien ha presenciado estos comicios marcados por la crisis de Tigray y los enfrentamientos intercomunitarios y en las que el primer ministro, Abiy Ahmed, opta a la reelección.



"La impresión general de este día de votaciones ha sido mucho mejor que las elecciones del pasado", ha señalado, para referirse especialmente a la "apertura de espacios", informa la cadena de noticias etíope Fana.



Obasanjo ha aseverado también que durante la jornada se han presentado "desafíos claros y compresibles", como las dificultades de la COVID-19 y la logística, mientras ha reconocido la rápida respuesta de los organismos electorales para resolverlos de manera "efectiva".



"Los órganos de organización electoral han hecho todo lo posible dentro de las desventajas que he mencionado. Por lo tanto, los preparativos para la celebración de las elecciones, a pesar de las dificultades, han ido razonablemente bien", ha dicho, para añadir que, hasta el momento, no ha recibido queja de los observadores presentes en colegios electorales.



El recuento de los votos ha comenzado sobre las 21.00 horas, tras el cierre de urnas, después de una jornada de sufragio que se ha desarrollado de forma "exitosa y pacífica" en ciudades como Dire Dawa, Hawassa o Debre Birhan.



Abiy ha acudido a votar en la localidad de Beshasha, en la región de Oromía, desde donde ha destacado que el proceso estaba transcurriendo sin incidentes y ha aplaudido el papel de los medios de comunicación.



Tras el cierre de urnas, el primer ministro ha publicado un comunicado en el que ha felicitado a los etíopes por la cita "pacífica" de este lunes, una cuestión que también ha destacado el presidente de la Junta Nacional Electoral de Etiopía (NEBE), Birtukan Mideksa.



"Hoy es un día histórico para los etíopes, ya que desde hace mucho tiempo anhelaban elecciones democráticas. Nuestro sueño se ha hecho realidad hoy. Le hemos demostrado al mundo que la democracia no es solo lo que deseamos, sino también parte de nuestra historia", ha continuado, por su parte, Abiy.



Asimismo, ha asegurado que se han desarrollado unos comicios "creíbles y justos" y de forma exitosa, en los que el país "ha ganado las elecciones" porque se ha elegido entre los candidatos con una "gran participación" y "sin presiones".



Además de Abiy, altos cargos etíopes han acudido a votar durante la jornada, entre ellos la presidenta del país, Sahle-Work Zewde, quien ha votado en un colegio electoral de la capital, Adís Abeba.



Asimismo, ha acudido a votar el líder del opositor Ciudadanos Etíopes para la Justicia Social, Berhanu Nega, quien ha resaltado que "las elecciones se celebran para ser creíbles en nombre de los etíopes, no para la comunidad internacional".



Berhanu, antiguo líder del grupo armado Ginbot 7 --que puso fin a su resistencia en 2018 tras la llegada del primer ministro al cargo--, ha expresado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión británica BBC su deseo de que las elecciones sean creíbles. "Espero que sea el reflejo de la voluntad popular", ha sostenido.



CIERRE APLAZADO



Los colegios electorales han cerrado tres horas más tarde de lo previsto, a las 21.00 horas (hora local) en vez de a las 18.00, según ha informado el diario 'Addis Standard', que ha publicado fotografías de largas colas en centros de votación de Adís Abeba.



La ampliación del horario para votar se ha justificado por la existencia de retrasos significativos, atribuidos a asuntos logísticos y confusión de votantes con las papeletas, entre otros aspectos.



En este sentido, el presidente de la NEBE ha señalado que en algunos colegios han faltado papeletas o han intervenido de forma injustificada los funcionarios locales.



Mientras, la Comisión de Policía Federal etíope ha detallado que la jornada se ha desenvuelto sin ningún tipo de reto en cuanto a la seguridad y la Misión de Observadores Electorales de la Fuerza de Reserva de África Oriental ha resaltado una votación "pacífica" con alta participación, recoge el portal Ena.



El partido Ciudadanos Etíopes para la Justicia Social figura como principal formación opositora de peso frente al Partido de la Prosperidad de Abiy, que parte como gran favorito para hacerse con la victoria en los comicios tras el boicot de varios partidos opositores.



Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido a las autoridades, a los líderes políticos y a sus seguidores que la votación tenga lugar de forma "libre y pacífica" y ha subrayado la necesidad de evitar cualquier tipo de "violencia" o "incitación".



Los comicios son vistos como un plebiscito en torno a la figura del primer ministro y el margen de maniobra con el que cuente dependerá del margen de diferencia con el que se imponga. Abiy ha destacado que espera lograr un respaldo a sus esfuerzos de reforma, que incluyen planes para modificar la Constitución.