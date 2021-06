Aer Lingus negocia recibir una inyección de liquidez de cientos de millones de euros

FOTO DE ARCHIVO: Un avión de Aer Lingus se dispone a aterrizar en el aeropuerto Toulouse-Blagnac en Francia, el 20 de marzo de 2019. REUTERS/Regis Duvignau

Por Padraic Halpin

DUBLÍN, 22 jun (Reuters) - Aer Lingus necesita varios cientos de millones de euros de liquidez adicional debido a la interrupción de la actividad por la pandemia de COVID-19 y no prevé que la flexibilización de las restricciones a los viajes en Irlanda el mes que viene suponga una recuperación significativa a corto plazo, según dijo el martes su nueva directora ejecutiva.

La aerolínea irlandesa, que recientemente anunció recortes de plantilla y el cierre de una de sus principales bases de tripulación de cabina nacionales, está perdiendo más de 1 millón de euros (1,19 millones de dólares) al día, según declaró Lynne Embleton ante una comisión parlamentaria irlandesa.

Está en conversaciones de financiación con el Estado irlandés y con su matriz International Airlines Group, que ya recibió un préstamo de 150 millones de euros del fondo soberano de Irlanda el año pasado.

"Queremos restablecer nuestra liquidez con unos cientos de millones de euros. Las cifras exactas dependen de dónde podamos acceder a la liquidez, de las condiciones de esa liquidez y, de hecho, del número de días que sigamos quemando efectivo", según dijo.

Según Embleton, la decisión de cerrar la base de la compañía en el aeropuerto de Shannon, uno de sus cuatro principales centros de operaciones nacionales, no significaba una retirada estratégica de las regiones de Irlanda, pero dijo que no podía dar garantías de que no se perderían más puestos de trabajo.

Las compañías aéreas irlandesas se han mostrado muy críticas con las restricciones de viajes impuestas por el Gobierno con motivo de la pandemia, que durante meses han sido las más estrictas de la Unión Europea.

(Reporte de Padraic Halpin; edición de Louise Heavens y Edmund Blair, traducido por Tomás Cobos)