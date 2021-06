10 datos y curiosidades del Eslovaquia-España

El seleccionador de fútbol de España, Luis Enrique Martínez, dirige el entrenamiento del combinado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) este martes. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Madrid, 22 jun (EFE).- Diez datos y curiosidades del partido de la tercera jornada del grupo E de la Eurocopa 2020 entre Eslovaquia y España en el estadio La Cartuja de Sevilla:



1 - EL EMPATE CLASIFICARÍA A LAS DOS... SI NO GANA POLONIA



España sólo buscará la victoria, pero el empate también puede valerle para avanzar a los octavos de final de la Eurocopa 2020, aunque sería como tercera de grupo, con Países Bajos o Bélgica como posibles rivales. No sólo a él, sino también le bastaría a Eslovaquia. Pero con la premisa en ese sentido indispensable de que Polonia no gane a la misma hora a Suecia.



2 - ESLOVAQUIA, A OCTAVOS SI SUMA UN PUNTO



Sea cual sea el marcador entre Suecia y Polonia, Eslovaquia depende también de sí misma para avanzar a los octavos de final. Nada más necesita un punto para lograrlo, porque con tal suma en la última jornada del grupo E ya sería inalcanzable para España y Polonia, a la que ganó en la primera cita del torneo por 1-2.



3 - ESPAÑA, 1 TRIUNFO EN SUS ÚLTIMOS 8 PARTIDOS EN FASES FINALES



La selección española asume una racha preocupante en sus últimos ocho partidos en las fases finales, de los que nada más ganó uno (1-0 a Irán en el Mundial 2018). Dos los perdió (2-1 con Croacia y 2-0 con Italia en la Eurocopa 2016) y cinco los empató (3-3 con Portugal, 2-2 con Marruecos y 0-0 con Rusia en el Mundial 2018 y 0-0 con Suecia y 1-1 con Polonia en la actual edición de la Eurocopa).



4 - LA ESPAÑA DE LUIS ENRIQUE, 6 EMPATES EN SUS ÚLTIMOS 9 CHOQUES



En el recorrido de los últimos nueve encuentros dirigidos por Luis Enrique a la selección española, el equipo nada más ha sumado tres triunfos (3-1 a Kosovo, 1-2 a Georgia y 6-0 a Alemania) y ha sufrido seis empates: 1-1 con Polonia, 0-0 con Suecia, 0-0 con Portugal, 1-1 con Grecia, 1-1 con Suiza y 1-1 con Países Bajos.



5 - ESPAÑA, 1 DERROTA EN SUS ÚLTIMOS 26 ENCUENTROS



A la vez, la selección española nada más ha perdido uno de sus últimos 26 encuentros internacionales. Esa derrota corresponde al 1-0 en la Liga de Naciones del pasado 13 de octubre frente a Ucrania en el estadio Olímpico de Kiev. Desde entonces, se mantiene invicta en un recorrido de diez choques, aunque sólo ganó tres de ellos.



6 - ESLOVAQUIA, 2 DERROTAS EN SUS ÚLTIMOS 8 PARTIDOS EUROPEOS



Las derrotas por 0-1 ante Suecia, el pasado viernes, y 3-1 contra Croacia, el 16 de noviembre de 2019, representan los dos únicos partidos perdidos por la selección de Eslovaquia en competiciones europeas, ya sea fase final o clasificación, en sus últimos ocho choques, de los que venció cuatro e igualó dos.



7 - ESPAÑA, 1 GOL EN 10 REMATES A PORTERÍA; ESLOVAQUIA, 2 TIROS Y 2 GOLES



El déficit más visible de la selección española en esta Eurocopa es el gol, con sólo uno en 10 remates entre los tres palos, aparte de un penalti lanzado al poste, mientras que Eslovaquia nada más ha necesitado dos tiros a portería para lograr dos goles.



8 - UN ESPAÑA-ESLOVAQUIA UN LUSTRO DESPUÉS



Desde el 5 de septiembre de 2015, en Oviedo, España y Eslovaquia no se han enfrentado en un partido. Dentro de la fase de clasificación para la Eurocopa 2016, la selección dirigida entonces por Vicente Del Bosque venció por 2-0, con tantos de Jordi Alba, en el minuto 5, y Andrés Iniesta, de penalti a la media hora de juego.



9 - ESPAÑA MANTIENE EL DOMINIO DE LA POSESIÓN: 72 POR CIENTO



Nadie promedia un dominio tan grande de la posesión de la pelota como España, con un 72 por ciento. Los segundos son Italia y Bélgica, vencedores de sus tres encuentros disputados, con un 57,7 por ciento. La selección española, en cambio, todavía no ha ganado.



10 - AZPILICUETA, ADAMA, GAYÁ, ERIC GARCÍA, BUSQUETS, DIEGO LLORENTE, ROBERT SÁNCHEZ Y DE GEA, AÚN SIN MINUTOS



Ni César Azpilicueta ni Adama Traoré ni José Luis Gayá ni Eric García ni Diego Llorente ni Sergio Busquets, además de los porteros Robert Sánchez y David de Gea, aún no han disputado ningún minuto en la actual edición de la Eurocopa 2020, en la que Luis Enrique ya ha empleado a dieciséis futbolistas diferentes en las dos jornadas. EFE

id-rmm/og