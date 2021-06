1-0. El venezolano Acuña Jr. da triunfo a Bravos y dividen honores con Mets

Jacob deGrom de los Mets de Nueva York. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Nueva York, 21 jun (EFE).- El abridor Jacob deGrom tranquilizó a los aficionados de los Mets con sus rectas de 165 kilómetros por hora y cargó con todas las responsabilidades del equipo neoyorquino en su regreso al montículo tras sufrir un pequeño susto en el hombro, al lanzar pelota de un hit en cinco entradas en blanco y ayudarlos a ganar 4-2 a los Atlanta Braves en el primer juego de una doble cartelera.

En el segundo juego, el cerrador de los Bravos Will Smith llenó las bases en la séptima entrada, pero logró escapar con su decimocuarto rescate en la victoria de 1-0.

El jardinero Ronald Acuña Jr. pegó su vigésimo cuadrangular e Ian Anderson (5-3) se convirtió en el primer nativo de New York en derrotar a los Mets y a los Yanquis de Nueva York en una misma temporada.

DeGrom (7-2) no permitió un hit en el encuentro a siete entradas hasta que una falta de comunicación entre los jardineros de los Mets permitió que un elevado picara con dos outs en el quinto episodio, batazo que terminó como un doblete de terreno.

DeGrom realizó 70 lanzamientos, 15 de ellos por encima de los 165 kilómetros, regaló dos bases por bolas y ponchó a seis bateadores rivales.

Jeff McNeil salió de la lista de lesionados y pegó sencillo como emergente en lugar de deGrom durante un ataque de tres anotaciones en el quinto episodio. Anotó en el doblete de tres carreras de Dominic Smith.

Ozzie Albies pegó un cuadrangular de dos anotaciones ante el relevista Seth Lugo por los Braves, que habían ganado tres de sus últimos cuatro encuentros, pero jugaban su segunda doble cartelera en cuestión de dos días cuando también dividieron esa con un triunfo de 1-0 en el segundo encuentro sobre los Cardenales de San Luis y cuadrangular de Acuña Jr.

Kyle Muller (0-1) permitió un imparable en cuatro episodios, saliendo del encuentro con desventaja de 0-1 en su primera apertura en Grandes Ligas.

El cerrador de los Mets, el boricua Edwin Díaz, cerró la cortina al retirar el séptimo episodio para llegar a 15 salvamentos en 16 oportunidades.

DeGrom tiene 30 entradas en fila sin permitir carrera, dos y dos tercios menos que el récord de la franquicia de R.A. Dickey en 2012. Su efectividad de 0.50 es la más baja para un lanzador en sus primeras 12 aperturas en la historia de Grandes Ligas.

En el segundo encuentro, Jerad Eickhoff le dio a New York cuatro entradas en blanco en su primera aparición en Grandes Ligas desde el 16 de junio de 2019, pero Miguel Castro (2-2) permitió el jonrón de Acuña Jr. para abrir el quinto episodio.

Anderson trabajó cinco entradas y un tercio sin permitir carrera y ponchando a cinco bateadores rivales.

Acuña Jr., que se fue de 4-2 con anotación e impulsada, ya es el sexto pelotero en la historia de las Grandes Ligas más rápido en tener 101 cuadrangulares como profesional.

El centenar lo había conseguido la noche anterior frente a los Cardenales en el en el Truist Park de los Bravos.