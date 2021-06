Venezuela.- Borrell confirma una misión técnica de la UE a Venezuela de cara a los comicios regionales

BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)



El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha confirmado este lunes que enviará una misión técnica a Venezuela para evaluar el estado de los comicios regionales y locales previstos para noviembre y decidir si la UE manda observadores.



"Hay una posible apertura política. Mandaré una misión técnica para considerar si se dan las condiciones para una misión de observación", ha afirmado el jefe de la diplomacia europea en una rueda de prensa tras la reunión de ministros de Exteriores en Luxemburgo.



Este paso es el previo a poder enviar una misión de observación internacional a los comicios de noviembre, algo que Borrell intentó para las elecciones legislativas de diciembre de 2020 sin éxito. En todo caso, el Alto Representante no ha querido adelantarse y ha dicho que tomará una decisión cuando tenga en su mano el informe técnico de los diplomáticos europeos que hagan de avanzadilla.



"Las condiciones para mandar una misión de observación son muy variadas, desde cuestiones de seguridad a políticas. Hay que garantizar que las personas que enviamos pueden desarrollar el trabajo en un marco seguro y sin restricciones, ni limitaciones", ha explicado, sin precisar condiciones concretas que harían que las elecciones fuera reconocidas por la UE.



De todas maneras, Borrell ha puesto énfasis en que es positivo que la UE tenga "ojos en el terreno", apuntando a que el bloque se "arrepiente" de no haber tenido su propia evaluación de la situación en ocasiones anteriores.



Estas declaraciones llegan después del encuentro que mantuvo con el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, en un foro internacional en Turquía este sábado. Entonces el bloque europeo defendió el diálogo político entre el Gobierno y la oposición de Venezuela.



El país ya se prepara para las elecciones de otoño, un horizonte en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha renovado su composición incluyendo a miembros de la oposición. Ante estas señales positivas, la UE quiere que los comicios cuenten con las condiciones mínimas para que participe también la oposición y pueda haber observadores internacionales siguiendo el proceso.



Por su lado, el CNE ha asegurado que trabaja para modificar el reglamento de observación para los comicios municipales y regionales para que puedan participar la UE y Naciones Unidas, algo que no sucede desde 2005.