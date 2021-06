Un 65 % de los peruanos cree que hay "indicios" de fraude electoral, dice un sondeo

Según una encuesta de Datum, la percepción de indicios de fraude se eleva al 85 % entre los votantes de Fujimori y representa el 50 % entre los de Castillo, mientras que sube al 56 % entre los que votaron blanco o viciado. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 21 jun (EFE).- Una encuesta de la empresa Datum reveló que el 65 % de los peruanos considera que hay "indicios" de fraude en el en las elecciones del pasado 6 de junio, mientras que un 47 % afirma que se debería anunciar ya al ganador y tomar el aprendizaje para las próximas elecciones.

El estudio se aplicó a una muestra de 1.200 personas, en tanto el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no realiza la proclamación del ganador del balotaje, pues aún está resolviendo las apelaciones para anular actas presentadas principalmente por el partido de la candidata Keiko Fujimori, quien ha perdido en el recuento oficial.

De acuerdo al sondeo, el 29 % que opina sin embargo que no hay indicios de fraude en el balotaje y un 6 % que no lo sabe.

Al 100 % del cómputo de votos, Castillo ganó el balotaje con el 50,12 % de la votación, frente a Fujimori que obtuvo el 49,87 %, pero la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) ha señalado que el partido de su rival ha incurrido en un "fraude sistemático" y ha pedido la nulidad de miles de votos.

No existe ninguna prueba fehaciente de la existencia de este "fraude", y tanto observadores internacionales, organismos electorales y analistas de datos coinciden en señalar en que no hubo irregularidades relevantes, y en ningún caso nada más allá de lo habitual en cualquier otro proceso electoral.

Según la encuesta de Datum, esa percepción de indicios de fraude se eleva al 85 % entre los votantes de Fujimori y representa el 50 % entre los de Castillo, mientras que sube al 56 % entre los que votaron blanco o viciado.

CASI 50 % PIDE PROCLAMACIÓN DE GANADOR

Por su parte, ante la pregunta sobre qué se debe hacer ante la situación electoral actual, un 47 % respondió que se debe anunciar un ganador y tomar el aprendizaje para las próximas elecciones.

Este porcentaje es mayor entre los votantes de Castillo (75 %) y entre los residentes del centro y sur del país (63 % en ambas regiones), las zonas de mayor apoyo al postulante del partido Perú Libre.

Otro 19 % opina que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe revisar todas las actas impugnadas y que se resuelva en función de esto y un 16 % pide la revisión y recuento de todos los votos, algo imposible, pues los votos se destruyen físicamente tras la votación según la ley peruana.

Otro 16 % propone la realización de nuevas elecciones, algo que la Constitución no contempla.

Sobre la imparcialidad de los órganos electorales, puesta en duda por Fujimori y sus partidarios, la encuesta indicó que el 51 % opina que el JNE no está actuando en forma imparcial y, en forma similar, el 49 % opina que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tampoco está actuando en forma imparcial.

Esta impresión es mayoritaria entre los votantes de Fujimori en 56 % en ambos casos, mientras que los partidarios de Castillo opinan que sí está actuando el JNE en forma imparcial (47 %) y de la misma forma la ONPE (50 %).

APOYO A CAMBIOS EN LA CONSTITUCIÓN

La encuesta también consultó sobre las principales propuestas de campaña y encontró que el 63 % apoya que se realicen algunos cambios en la Constitución Política, mientras que el 20 % afirma que debe ser un cambio completo y un 14 % que no quiere ninguna modificación en la misma.

Sin embargo, un 67 % opinó que un control de precios de productos y servicios es inadecuado para la economía local, y un 78 % está de acuerdo con que se mantengan vigentes los tratados de libre comercio firmados por el Perú.

Sobre las prioridades que debe adoptar el próximo gobierno, la mayoría señaló que debe ser mejorar la salud pública (44 %), seguido por impulsar la economía (41 %), mejorar el nivel educativo (37 %) y combatir la pandemia y vacunar (34 %).

La encuesta de Datum se aplicó entre los días 16 y 17 de junio a una muestra de 1.200 personas a nivel nacional, con un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 2,8 %.