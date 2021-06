UE.- El ministro de Exteriores de Alemania pide que se actualice el acuerdo migratorio de la UE con Turquía

BERLÍN, 21 (DPA/EP)



El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, ha pedido este lunes que se actualice el acuerdo de la Unión Europea con Turquía en materia de refugiados.



"Necesitamos una actualización de nuestra cooperación migratoria con Turquía", ha dicho Maas al periódico 'Die Welt', así como ha indicado que la UE tiene un gran interés en que el acuerdo migratorio con Ankara se desarrolle y actualice.



"Entre todas las dificultades que tenemos con el Gobierno turco, debemos reconocer que el país ha asumido una carga migratoria nada despreciable para nosotros", ha añadido Maas.



En este sentido, ha hecho referencia a que un nuevo acuerdo requeriría que la UE proporcionara más financiamiento a Turquía. "No quiero poner cifras, pero está completamente claro que no funcionará sin dinero", ha incidido.



El acuerdo sobre refugiados entre la UE y Turquía prevé que Ankara reprima la migración no autorizada a la UE y que Grecia devuelva a Turquía a los migrantes que hayan llegado ilegalmente a las islas del Egeo.



A cambio, la UE toma un refugiado sirio de Turquía por cada sirio enviado de vuelta y proporciona ayuda financiera al país para atender a los refugiados.