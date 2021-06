¿Sobreprotegida? El viaje de Britney Spears desde el fenómeno adolescente hasta la tutela

21 jun (Reuters) - La estrella del pop Britney Spears debe dirigirse el miércoles a un tribunal de Los Ángeles, que gestiona el acuerdo de tutela que ha controlado gran parte de sus asuntos personales y empresariales desde 2008.

A continuación, una cronología de los principales acontecimientos en la vida de Spears, que ahora tiene 39 años.

1992 - Participa en el programa de televisión "The Mickey Mouse Club" con Justin Timberlake, Christina Aguilera y Ryan Gosling.

1997 - Firma un contrato discográfico a los 15 años.

1998 - A los 16 años, lanza el single debut "...Baby One More Time", que encabeza las listas Billboard Hot 100 durante dos semanas. En 1999, su álbum de debut, del mismo nombre, encabeza las listas de éxitos en 15 países.

2000 - El segundo álbum de estudio, "Oops!...I Did It Again", bate récords. Spears confirma que está saliendo con Justin Timberlake.

2001 - Spears actúa como invitada en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, lanza su tercer álbum y canta con una pitón sobre el hombro, mientras sus actuaciones se vuelven cada vez más subidas de tono.

2002 - Spears protagoniza su primera película, "Crossroads". Su relación con Timberlake termina.

2003 - Spears besa a Madonna en el escenario de los MTV Video Music Awards, provocando un escándalo. Publica su cuarto álbum de estudio.

2004 - Spears se casa con su amigo de la infancia Jason Alexander en una ceremonia sorpresa en Las Vegas. El matrimonio es anulado tres días después. Nueve meses más tarde, se casa con el bailarín Kevin Federline.

2005 - Nace su hijo Sean Preston. Spears gana su primer y único premio Grammy por "Toxic".

2006 - Nace su segundo hijo, Jayden James. Dos meses después Spears solicita el divorcio.

2007 - Spears entra y sale de rehabilitación dos veces en cuestión de días, se rapa la cabeza en un salón de belleza de Los Ángeles y vuelve a entrar en rehabilitación. Perseguida por los paparazis, su comportamiento es cada vez más errático. Spears pierde la custodia de sus dos hijos y publica su quinto álbum de estudio. Interpreta "Gimme More" en los MTV Video Music Awards, pero parece aturdida.

2008 - Spears es hospitalizada en dos ocasiones por motivos psiquiátricos y es sometida a una tutela judicial en la que su padre, Jamie Spears, y un abogado toman el control de sus asuntos personales y comerciales. No se revela la naturaleza de su enfermedad mental. En diciembre, se publica su álbum de regreso "Circus" y en 2009 se embarca en una gira mundial para promocionarlo.

2011 - Spears publica su séptimo álbum de estudio y se embarca en otra gira.

2012 - Spears participa en la versión estadounidense del programa de talentos televisivos "The X Factor" como jueza.

2013 - Spears comienza una residencia de dos años en Las Vegas y lanza su octavo álbum de estudio. La residencia se amplía posteriormente por otros dos años.

20l6-2018 - Spears publica su noveno álbum de estudio, realiza la gira mundial "Piece of Me" y anuncia otra residencia en Las Vegas para 2019. Actúa por última vez en público en octubre de 2018 en el Gran Premio de Fórmula 1 en Austin, Texas.

2019 - Spears anuncia una "pausa laboral indefinida" y cancela su planeada residencia en Las Vegas, citando preocupación por la salud de su padre. Ingresa en un centro de salud mental diciendo que se está tomando "un poco de tiempo para mí". El movimiento #FreeBritney es iniciado por sus seguidores, que creen que Spears está retenida contra su voluntad bajo la tutela. La cantante comparece ante el juez de Los Ángeles que lleva la tutela, pero su testimonio es secreto. El juez ordena una evaluación independiente de la tutela.

Agosto de 2020 - Un abogado de Spears pide que se sustituya al padre de la cantante como tutor. Jamie Spears califica el movimiento #FreeBritney como "una broma". Spears cuenta a sus seguidores de Instagram que quemó accidentalmente el gimnasio de su casa tras dejar dos velas encendidas.

Febrero de 2021 - Se emite el documental "Framing Britney Spears", que atrae una mayor atención sobre su carrera y la tutela. Timberlake emite una disculpa a Spears por su rol en el escrutinio mediático que recibió cuando eran novios. Spears dice en su cuenta de Instagram que no ha visto el documental completo, pero que se sintió "avergonzada por la exposición extrema" y que lloró durante dos semanas. Un abogado de Jamie Spears señala que la cantante nunca ha pedido que se termine la tutela.

Abril de 2021 - A través de su abogado, Spears pide dirigirse personalmente al tribunal que lleva su tutela, pero no se dan razones.

17 de junio de 2021 - Spears dice en su página de Instagram que "no tiene ni idea" de si volverá a subirse a un escenario y que se está "divirtiendo ahora mismo".

23 de junio de 2021 - Está previsto que Spears se dirija al tribunal. Se espera que comparezca remotamente. (Reporte de Jill Serjeant; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)