¿Se viene un renacimiento de los trenes nocturnos?

ARCHIVO - Viajeros se disponen a abordar un tren nocturno (EuroNight) de los Ferrocarriles Federales Austriacos (ÖBB) en la estación de Hamburgo Altona, en Alemania, con destino a Viena. La oferta de trenes nocturnos europeos es aún escasa, pero los expertos estiman que tiene un fuerte potencial de expansión. Foto: Bodo Marks/dpa

Desde hace más de un año, se cancelan viajes, se suspenden vacaciones e incluso se dejan de hacer pequeñas excursiones. Muchos esperan el verano europeo con el anhelo de que se vuelva la normalidad. Pero no solo la pandemia está cambiando la manera en que encaramos las vacaciones. También la crisis climática pesa cada vez más a la hora de pensar en viajar en armonía con el medio ambiente. Por ello, los investigadores de tendencias y del futuro consideran que en Europa los trenes nocturnos tienen un gran potencial. Aun faltan infraestructura y conexiones trasnacionales, pero existe la posibilidad de un verdadero renacimiento de este medio de transporte, según un sondeo hecho por dpa entre varios expertos. La tendencia ya comenzó en parte en Pentecostés, a fines de mayo. Los Ferrocarriles Federales Austríacos (ÖBB) levantaron las restricciones que habían impuesto por la pandemia. "Me alegra especialmente que desde hoy por fin volvamos a enviar nuestros Nightjets (jets nocturnos) de viaje por toda Europa", dijo el presidente de ÖBB, Andreas Matthä. A las 20:13 del lunes de Pentecostés salió de Viena un tren nocturno rumbo a Amsterdam. "Estamos viviendo, después de la pandemia, la era de los 'comebacks' (regresos)", dice Matthias Horx, fundador del Instituto del Futuro, aun cuando en comparación a otros colegas se muestra más cauto. El analista de tendencias Matthias Haas señala que es esperable un renacimiento por diferentes razones. Un viaje en un tren nocturno, en un tramo largo, ofrece seguridad y al mismo tiempo emoción, por ejemplo, debido a los encuentros casuales, según dijo a dpa. El tren nocturno ofrece redescubrir el viaje en su sentido original al más alto nivel. También Eike Wenzel, director del Instituto de Investigación de Tendencias y Futuro (ITZ), menciona las posibilidades a futuro de esta manera de viajar. Diversos emprendimientos y start-ups reconocieron este potencial. A partir de 2022, habrá un ferrocarril nocturno que conecte Praga (República Checa) con Dresde (Alemania), Berlín, Amsterdam (Países Bajos) y Bruselas (Bélgica). Por el momento aún se buscan inversores para el proyecto. Según la agencia de noticias Belga, se necesitan 500.000 euros (unos 605.000 dólares). A fines de abril se dio a conocer además que dos empresarios belgas querían llevar a las vías un llamado Moonlight Express con viajes desde Bruselas, pasando por Lieja, hasta Berlín, en Alemania. Las posibilidades de un renacimiento, sin embargo, están condicionadas por algunos aspectos, según los expertos. El analista de tendencias Peter Wippermann subraya, por ejemplo, que los precios de los boletos tienen que poder competir con los de los vuelos baratos. "Que no tengamos un plan de viajes ferroviarios europeo es un poco una vergüenza y es atribuible a fin de cuentas a que se sigue priorizando el tráfico en coche o en avión, incluso en la legislación", destaca Wenzel, y se lamenta de que nunca hubo una estrategia europea para una red ferroviaria. Horx reflexiona respecto de que, en una sociedad altamente individualizada, hay que volver a aprender una cultura de viajes. Actualmente más bien ve oportunidades para nichos. "La red ferroviaria en Europa tiene una gran cantidad de deformaciones y falta de conexiones en algunos tramos", asegura el investigador. Transformarla llevaría muchos años, en su opinión. Wippermann considera que las condiciones adecuadas se podrían dar como muy pronto en 2023. Mientras Horx subraya que el tren nocturno no puede competir en velocidad con un avión, Haas dice: "Las personas en parte son presas de sus convicciones y relativizan el tiempo de viaje en una experiencia de este tipo". Pero también él considera que queda mucho por hacer. Por ejemplo, es necesario que haya una conexión wifi que no falle. "Ni hace falta mencionar la comida vegana o el vino sin alcohol en el vagón comedor", porque esos aspectos son un factor importante en la vida moderna. Además, deben ofrecerse "muchas, muchas oportunidades de sacar fotos", porque una autorepresentación a través de las redes sociales debe estar "sin duda" incluida. "Esta forma de viajar es como un crucero, pero sin pudor". Las encuestas también auguran un regreso del tren nocturno. Un sondeo representantivo de YouGov encargado por la organización ecologista Germanwatch mostró recientemente que en los países contemplados -Alemania, Polonia, Francia, España y Holanda- en promedio más de la mitad de los adultos están dispuestos a sustituir los aviones por el tren "a un precio razonable". En Polonia, el 37 por ciento de los encuestados también está dispuesto a viajar más de siete horas. En Holanda, España y Francia solo el 25 por ciento y en Alemania solo el 14 por ciento. Actualmente, son sobre todos los ferrocarriles austriacos ÖBB los que mantienen con vida las conexiones nocturnas. Ofrecen viajes, entre otros, a Italia, Alemania, Suiza, Holanda y el este de Europa. Algunos trenes son operados por la empresa alemana Deutsche Bahn. Pero los alemanes desistieron ya hace años de una oferta propia debido a la baja demanda. Sin embargo, como anunciaron en diciembre, participarán más activamente en la iniciativa. Junto con los ÖBB, la compañía ferroviaria suiza SBB y la estatal francesa SNCF, la alemana Deutsche Bahn quiere ampliar en los próximos años las conexiones de trenes nocturnos en Europa. Ya a fines de este año, aseguraron, será posible viajar en tren de noche de Zúrich a Amsterdam, pasando por Colonia (Alemania), o de Viena (Austria) a París, pasando por Múnich. dpa