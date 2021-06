Rusia y Birmania declaran el propósito de fortalecer su cooperación bilateral

El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev. EFE/ Atef Safadi/Archivo

Moscú, 21 jun (EFE). Rusia y Birmania (Myanmar) declararon hoy el propósito de fortalecer su cooperación bilateral tras la reunión que mantuvieron este lunes en Moscú el secretario de Consejo de Seguridad (CS) de Rusia, Nikolái Pátrushev, y el líder de la junta militar birmana, Min Aung Hlaing.

En la reunión abordaron asuntos relativos a la "interacción ruso-birmana en la lucha contra el terrorismo, problemas de seguridad regional, así como temas referidos a la no intervención en los asuntos internos de Birmania", señaló el CS en un comunicado publicado en su página web.

"Se ha reafirmado el propósito de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral entre Federación de Rusia y la República de la Unión de Myanmar en diversos ámbitos", concluye la nota.

El general golpista birmano llegó a la capital rusa invitado por el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, para asistir a la novena edición de la Conferencia de Seguridad Internacional de Moscú, que se inaugura mañana martes.

Rusia, que no ha condenado el levantamiento militar, permanece como uno de los aliados más próximos de la junta militar birmana, con la que pretende acordar la venta de armamento a pesar de que el viernes la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que pide a los países evitar la venta de armas a Birmania.

Se desconoce cuántos días durará la visita de Min Aung Hlaing a Moscú, así como la agenda de su viaje, el segundo que realiza al extranjero desde el golpe de estado que le aupó al poder el 1 de febrero pasado.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró hoy que el presidente ruso, Vladímir Putin, no tiene previsto reunirse con el general birmano.