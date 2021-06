Rusia pide a la OSCE "cultura del diálogo" y "búsqueda de compromisos"

EFE/EPA/YURI KOCHETKOV

Moscú, 21 jun (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, pidió hoy a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) recuperar la "cultura del diálogo" y la "búsqueda de compromisos" que caracterizaban inicialmente a la organización.

"La OSCE tiene la capacidad de jugar un papel de mucho más peso a nivel internacional (...). Rusia está segura de que es necesario devolver a la organización la cultura anteriormente existente del diálogo respetuoso y en igualdad de derechos, y la búsqueda de compromisos", afirmó el jefe de la diplomacia rusa.

Según aseguró Lavrov durante una rueda de prensa junto a la secretaria general de la OSCE, Helga Schmid, la organización "no se encuentra en su mejor momento".

"Compartimos la opinión sobre la necesidad de perfeccionar el trabajo de la organización", indicó, al señalar que ambos coincidieron en que la OSCE tiene mucho que aportar "debido a la amplia zona geográfica de sus responsabilidades y el enfoque abarcador de la seguridad".

El ministro de Exteriores ruso lamentó que no todos los miembros de la organización compartan este punto de vista y aseguró que persisten "desequilibrios geográficos y temáticos en el trabajo de las estructuras ejecutivas de la organización".

"Desequilibrios que heredamos todos de la época de los años 90 del siglo pasado, cuando se observó con claridad la aspiración de dividir a los países del espacio común europeo en maestros y aprendices. Está claro que esto no lleva a ningún lugar y es necesario dar solución a todos estos desequilibrios", puntualizó.

Lavrov aseguró que Rusia está dispuesta a cooperar "constructivamente" con la OSCE en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, las amenazas en la esfera de las tecnologías informáticas y de comunicaciones, el crimen organizado, el tráfico de personas.

Por su parte, Schmid afirmó que la OSCE "es una organización única, con una membresía única" que acerca Oriente y Occidente y constituye "un foro para el diálogo".

La secretaria general destacó la importancia de promover un diálogo que no sea "un intercambio de declaraciones, sino un intento sincero y honesto de acercar posiciones", y llamó a "cumplir estrictamente los compromisos asumidos".

"En parte, mi papel radica en que estos compromisos se cumplan", indicó. EFE

