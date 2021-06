Rama de JPMorgan apuesta por mercados de compensación de carbono

(Bloomberg) -- La rama de gestión de activos de JPMorgan Chase & Co. acordó comprar a Campbell Global LLC, que se enfoca en tierras madereras y recursos naturales y tiene US$5.300 millones en inversiones, a medida que el banco apuesta por el crecimiento de los mercados de compensación de carbono.

Campbell Global, parte de BrightSphere Investment Group, gestiona más de 690.000 hectáreas en todo el mundo con más de 150 empleados, dijeron las empresas el lunes en un comunicado. Todos los empleados de la empresa permanecerán en Campbell, cuya sede seguirá siendo en Portland, Oregon. Los términos financieros de la transacción, que se espera se complete en el tercer trimestre, no fueron revelados.

“Esta adquisición amplía nuestra oferta de alternativas y demuestra nuestro deseo de integrar la sostenibilidad en nuestro negocio de una manera significativa”, dijo George Gatch, director ejecutivo de la unidad de gestión de activos de JPMorgan, en el comunicado.

JPMorgan, con sede en Nueva York, dijo que espera convertirse en un participante activo en los mercados de compensación de carbono, utilizando bosques para capturar y almacenar dióxido de carbono atmosférico. Gatch dijo que invertir en tierras forestales en nombre de individuos institucionales y de alto patrimonio permitirá a JPMorgan expandir su experiencia en bienes raíces a los bosques, ofreciendo una “solución natural” a muchos problemas ambientales, sociales y de biodiversidad.

Nota Original:JPMorgan Asset-Management Arm Buys $5.3 Billion Forest Investor

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.