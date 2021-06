Pujols vuelve a hacer historia; Flores pega dos jonrones

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Houston (EE.UU.), 20 jun (EFE).- El dominicano Albert Pujols continúa siendo protagonista en las Grandes Ligas y con su vuelacercas bueno para tres carreras escribió su nombre en el libro de oro de las Mayores.

Su compatriota, Wilmer Flores, conectó par de cuadrangulares y estuvo perfecto con el bate.

Pujols conectó jonrón de tres carreras, superó a Mel Ott por el puesto 14 en la lista de anotaciones de por vida y los Dodgers de Los Ángeles vencieron por 9-8 a los Diamondbacks de Arizona, que extendieron su racha de derrotas a 17 partidos consecutivos.

El batazo de Pujols, undécimo en lo que va de temporada, lo dio en el tercer episodio llevando a dos corredores por delante al cazar la serpentina del abridor Alex Young.

La pelota que salió del bate de Pujols se marchó sobre la barda izquierda y llevó a la timbradora al guardabosques A.J. Pollock y al antesalista Justin Turner.

El dominicano, de 41 años, tiene 11 jonrones esta temporada y sólo está detrás de Barry Bonds (762), Hank Aaron (755), Babe Ruth (714) y el dominicano Alex Rodríguez (696) en la lista histórica de más cuadrangulares en las Grandes Ligas.

El jonrón número 673 de Pujols puso a los Dodgers adelante en la pizarra con 4-0 y elevó su total a 1.860 carreras anotadas, superando por una a Mel Ott, de los Gigantes de Nueva York de 1926-47, para colocarse en el décimo cuarto lugar en solitario en la lista de más carreras anotadas.

El siguiente en la misma lista es Tris Speaker, que sumó 1.882. Ricky Henderson es el líder en ese apartado con 2.295 carreras anotadas.

Pujols es el único jugador latinoamericano de esa lista entre los primeros 32 jugadores. El número 33 lo ocupa el cubano Rafael Palmeiro, que anotó 1.663 carreras.

Flores conectó par de jonrones y estuvo perfecto con el tolete para ayudar a los Gigantes de San Francisco a apalear por 11-2 a los Filis de Filadelfia.

Flores (6) se encargó de llevar el poder al campo de juego y con su tolete explosivo castigó con dos cuadrangulares a los Filis.

El dominicano empezó el castigo contra la novena de Filadelfia en el primer episodio al encontrar la serpentina del abridor Zach Eflin, sin corredores por delante.

En la quinta entrada, Flores volvió a sacar la pelota del campo, nuevamente contra los lanzamientos de Eflin, solitario.

Flores estuvo perfecto con el tolete al pegar en las cuatro ocasiones que viajó a la caja de bateo, terminó con dos carreras remolcadas y tres anotadas.

El primer cuadrangular de la tarde de Flores voló 392 pies sobre los jardines izquierdo y central, mientras que el segundo, de 382 pies, superó la barda del izquierdo.

El guardabosques venezolano Ronald Acuña Jr., pegó batazo de cuatro esquinas y dirigió el ataque de los Bravos de Atlanta, que blanquearon por 1-0 a los Cardenales de San Luis en el segundo juego de una doble cartelera.

Acuña Jr. (19) mandó la pelota a la calle en el tercer episodio sobre los lanzamientos del abridor surcoreano Kwang-Hyun Kim, sin compañeros por delante, cuando se registraba un out en el episodio.

El parador en corto puertorriqueño Carlos Correa conectó de cuatro esquinas y los Astros de Houston derrotaron por 8-2 a su ex lanzador Dallas Keuchel y a los Medias Blancas de Chicago.

Correa (14) pegó de vuelta completa en el cuarto episodio, sin corredores por delante contra los lanzamientos del relevo Matt Foster, sin corredores por delante.

La mala noticia es que el dominicano Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego, que esta noche vencieron por 3-2 a los Rojos de Cincinnati, resultó lesionado.

Tatis Jr., se quedó fuera un día después de volver a lesionarse el hombro izquierdo.

No se sabía si Tatis Jr. estará de regreso para el primer partido del lunes por la noche de una serie de tres en casa contra los Dodgers.

Tatis Jr. marcha sublíder en el apartado de jonrones de las Grandes Ligas, con 22 en su cuenta, detrás del dominicano Vladimir Guerrero Jr., y del japonés Shohei Ohtani, que suman 23 cuadrangulares cada uno.