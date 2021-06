PP y PSOE rechazan en el Consejo de Europa abandonar la extradición de Puigdemont

El expresident Carles Puigdemont, atiende a la prensa ayer tras la reunión que ha mantenido con los consellers de JxCat en el Govern, Jordi Puigneró, Jaume Giró, Victòria Alsina, Gemma Geis, Josep Maria Argimon, Lourdes Ciuró y Violant Cervera, frente la Casa de la República, en Waterloo. EFE/Horst Wagner

Estrasburgo (Francia), 21 jun (EFE).- Los parlamentarios españoles del PP y PSOE en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se opondrán este lunes a una recomendación hecha en el informe elaborado por el socialista letón Boriss Cilevics de abandonar el proceso de extradición contra los políticos catalanes huidos de la justicia española, como el expresidente Carles Puigdemont.

"La resolución no puede pedir al Gobierno de España que incumpla las leyes, que no respete la independencia del poder judicial, porque si lo hace está rompiendo los valores del Consejo de Europa", dijo a Efe el parlamentario socialista Antonio Gutiérrez Limones.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa votará esta tarde el informe del parlamentario Boris Cilevics, cuya resolución recomienda a España, entre otras cosas, que abandone el proceso de extradición contra Carles Puigdemont y los otros políticos catalanes huidos de la justicia española.

El borrador de la resolución insta a España a "considerar el indulto o la excarcelación de los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional" de octubre de 2017.

El informe trata a la vez la cuestión de los líderes secesionistas catalanes y la situación de la libertad de expresión y los derechos humanos en Turquía.

La resolución adjunta lleva el título "¿Debería juzgarse a los políticos por declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato?", enunciado que ha disgustado a la mayoría de los miembros españoles de la Asamblea.

Estos parlamentarios españoles tienen previsto presentar unas enmiendas con el objetivo de mantener estos procesos referidos al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 que aún están pendientes, como pide la resolución del informe.

Gutiérrez Limones recuerda que desde el primer informe de Cilevics hasta el que se vota hoy "ha cambiado el relato. El primero era desde el punto de vista independentista" y ahora reconoce que España "es un democracia plena y no se persigue por libertad de expresión".

"Antes, el informe decía abolir la sedición y ahora dice reformar, y han desaparecido dos palabras del informe: amnistía y exiliados", recalca.

El representante del PP Pablo Hispán señaló a Efe que las enmiendas del PP "defenderán que los tribunales españoles son independientes y que la Comisión de Venecia recuerda que los condenados por malversación no pueden tener el perdón presidencial".

Aseguró que "quien tiene un problema es el Gobierno de España, por la comparación de la Asamblea de la situación del Estado de derecho de Turquía con la de España", que supone decir, a su juicio, "que Pedro Sánchez está al mismo nivel que Erdogan".

Además criticó a la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, "por haber estado paralizada ante esta institución".

El pleno debatirá, al menos, 18 enmiendas a la resolución del informe de Cilevics, de las que ocho corresponden al parlamentario socialista andorrano Pere López, en nombre de la Comisión de Igualdad y No Discriminación.

Además hay diez enmiendas presentadas por PP, PSOE y ERC.

Para el debate del informe, hay 51 oradores inscritos, entre ellos 9 parlamentarios españoles, como Gutiérrez Limones, Hispán y Castell, además de Iván Espinosa de los Monteros (Vox) y Nerea Ahedo (PNV). EFE

