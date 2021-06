Portugal.- El Constitucional portugués anula la suspensión de un político socialista por llamar "gitana" a una compañera

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Constitucional (TC) de Portugal ha anulado la decisión del Partido Socialista (PS) de suspender durante dos años los derechos políticos de Manuel dos Santos, un histórico de la formación y antiguo eurodiputado, por llamar "gitana" en 2017 a Luísa Salgueiro, actual alcaldesa de Matosinhos, en el distrito de Oporto.



Si bien el presidente del Constitucional, Joao Caupers, ha condenado el "racismo espantoso" y la misoginia que se extraen de aquellas palabras de Dos Santos, ha señalado que la Comisión Nacional del partido no le dio todas "las garantías necesarias para su defensa" en el proceso disciplinario que se le abrió por ello, cuenta el diario 'Público'.



En junio de 2017, Dos Santos escribió en Twitter que Salgueiro, "conocida como la gitana y no solo por su apariencia, pagó los favores que recibe con votos alineados con los centralistas", un mes después de que la por entonces diputada socialista por el distrito de Oporto votara a favor de que Lisboa fuera la sede de la Agencia Europea del Medicamento.



Dos Santos acuso a Salgueiro, que no es gitana, de ser la "protegida" del primer ministro António Costa y del presidente de la delegación del Partido Socialista de Oporto, Manuel Pizarro, y consideró "una verdadera lástima" que los diputados socialistas de Oporto votaron a favor de la candidatura de Lisboa.



Las palabras de Dos Santos generaron un auténtico revuelo en el partido. El primer ministro Costa aseguró que con sus "prejuicios racistas" había "deshonrado" a su pasado como militante de la formación y se había "convertido en una vergüenza para el Partido Socialista".



Costa fue uno de los que se mostró partidario de la orden de expulsión que ese mismo año se presentó contra Dos Santos, pero que finalmente se quedó tan solo en una suspensión de dos años para poder presentarse y ser elegido en puestos de responsabilidad política bajo las siglas del PS, que ha sido ahora recurrida al TC.