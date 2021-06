Portaltic.-vivo apuesta por ampliar poco a poco el portfolio en España y no saturar el mercado

21-06-2021 Vivo V21 5G POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA VIVO



MADRID, 21 (Portaltic/EP)



vivo aterrizó en el mercado español en octubre del año pasado con el 'smarphone' X51 5G y la serie Y como su tarjeta de presentación, y aunque es consciente de que en Asia tiene un catálogo más amplio que el que hay disponible en España, se mantiene fiel a su filosofía de ir poco a poco para convencer primero al público.



Así lo ha explicado el director de Marketing en Iberia de vivo, Xavi de la Asunción, este lunes en un encuentro con la prensa por el lanzamiento en España de vivo V21 5G, un móvil perteneciente a la familia V en el que la compañía ha querido dar importancia a la cámara frontal, que ha equipado con una lente de 44 megapíxeles y estabilización de imagen óptica.



vivo tiene en España un portfolio que crece poco a poco. "Somos conscientes de que hacer crecer una marca es importante", afirma de la Asunción, y para darse a conocer, pese a contar ya con 25 años a sus espaldas en China, son, por ejemplo, patrocinadores oficiales de eventos como la UEFA Euro 2020 y lo serán en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022.



"Nuestra filosofía e ir poquito a poco. [...] No queremos cargar el mercado de productos y de referencias que luego cueste sacar. Tiene que realimentarse también con el público, que conozca la marca y tenga una predisposición a comprarla", explica.



El director de Producto de vivo en Iberia, Carlos Mellado, ha indicado que vivo es muy potente en IoT, tabletas y educación en China, pero no todos los productos que la compañía tiene allí son cien por cien aplicables en el mercado europeo, y por ello ha señalado que hay "un periodo de adaptación" durante el cual ven qué puede funcionar, qué puede gustar a los consumidores europeos.



Vivo compite ya en un mercado donde otras marcas chinas se abren paso. Y al igual que Oppo, OnePlus y realme, forma parte del conglomerado BBK Electronics, aunque en lo que respecta al mercado, la competencia entre las cuatro marcas es la competencia común que pueden tener con cualquier otra empresa, como ha apuntado de la Asunción.



El directivo ha aclarado que no hay sinergias entre las cuatro marcas, no comparten ni patentes ni equipos ni fábricas, y que vivo opera de manera independiente. Tiene once centros de diseño en I+D exclusivos, siete fábricas y el equipo en España también es exclusivo.



El directivo también ha detallado que Y70 es el móvil más vendido de la marca, un 'smartphone' que se ubica en la gama media. Es, de hecho, el "segundo terminal más caro que lanzaron en octubre de 2020, pero representa para la compañía justo lo que quieren transmitir: un terminal potente de gama media.



En España, apostaron precisamente por esta gama con su llegada hace menos de un año, un país donde el 70 por ciento de las ventas se ubica en esta franja, y en el caso de vivo, el 75 por ciento de sus ventas en el mercado español se identifican con este rango de precio.