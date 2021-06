Portaltic.-IA y modelos predictivos para avisar al usuario de que ha salido de casa sin conectar la alarma

09-09-2020 Salamanca, Logroño y Albacete, las ciudades más seguras de España para tener un negocio, según Securitas Direct POLITICA SOCIEDAD SECURITAS DIRECT



MADRID, 21 (Portaltic/EP)



Nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA), modelos predictivos y procesamiento de señales han llegado al sector de las alarmas con el lanzamiento de una nueva función de la app de Securitas Direct, que es capaz de avisar de forma proactiva si el cliente sale de casa sin conectar la alarma.



La aplicación móvil My Verisure de Securitas Direct ha incorporado el servicio Conéctame, a través del cual el cliente podrá recibir alertas inteligentes si la alarma detecta que la instalación está desprotegida y no hay nadie en casa o en el negocio, como ha informado la empresa en un comunicado.



Para ello, utiliza diversos sistemas de verificación mediante el procesamiento de señales y 'geofencing' o 'geovalla', que permiten determinar que no hay actividad en el hogar o negocio mediante las señales recogidas por los sensores de movimiento de fotodetectores y sensores Shocksensor instalados en puertas y ventanas.



Al mismo tiempo, el sistema comprueba si la franja horaria coincide con la configuración de avisos del cliente, que al activar el servicio puede elegir en qué horarios desea recibir alertas del servicio Conéctame.



Por último, se realiza una verificación por 'geofencing' para comprobar, mediante un sistema seguro de geolocalización, si el cliente se encuentra en la instalación o los alrededores. Si se concluye que la vivienda o negocio están vacíos y la alarma desconectada, Conéctame envía un aviso inteligente para conectar la alarma dando la opción de activarla desde el móvil.



El objetivo de este servicio es garantizar que, incluso en aquellas ocasiones en las que el cliente no ha conectado la alarma al marcharse (por un descuido, por ejemplo), el hogar o negocio quede convenientemente protegido.



Los beneficios del nuevo servicio Conéctame se añaden a las funcionalidades actuales de seguridad de la app My Verisure: conexión y desconexión de la alarma desde cualquier lugar, el acceso a las imágenes, vídeos y audio en directo, el registro de las entradas y salidas del hogar o negocio, o pedir ayuda ante emergencias.



Las novedades de la compañía de seguridad también buscan la humanización de la tecnología, especialmente en lo relativo al desarrollo de sistemas intuitivos que puedan adaptarse al estilo de vida del cliente para conseguir la anticipación de los hechos antes de que estos ocurran.



"Hasta hace poco tiempo era impensable contar con un sistema de seguridad que detecte cuándo es necesario proteger la instalación y se encargue de avisar al cliente de manera proactiva. Pero el futuro, una vez más, se ha convertido en una realidad cotidiana", cuenta el director de Customer Intelligence de Securitas Direct, Ekaitz Barrenetxea Vila.