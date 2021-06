Portaltic.-Facebook lanza los pódcast y las salas de audio en vivo, el servicio basado en la red social Clubhouse

MADRID, 21 Jun. (Portaltic/EP)



Facebook ha lanzado este lunes las salas de audio en vivo, una herramienta para crear salas donde usuarios pueden conversar de manera pública y que se basa en los servicios de la red social de audio Clubhouse, además de los pódcast con algunos creadores seleccionados.



La empresa indica en su blog de noticias que lanza salas de audio en vivo y los pódcast en iOS y Android como parte de sus planes para llevar experiencias de audio a Facebook. Las figuras públicas y algunos grupos seleccionados de la red social ya pueden utilizar el servicio de salas de audio para los oyentes de Estados Unidos.



Estas salas de audio pueden contener hasta 50 ponentes y un número ilimitado de oyentes. El anfitrión puede invitar a participar a cualquier oyente, independientemente de que sean o no amigos o figuras públicas. En cambio, en los grupos los moderadores son los que deciden qué personas pueden crear una sala de audio, y, en los grupos privados, solo los miembros del grupo pueden escuchar la conversación que esté teniendo lugar.



Cuando un usuario se encuentra en una conversación, puede activar los subtítulos, pulsar en la opción de 'levantar la mano' para solicitar hablar y usar una reacción en tiempo real. Además, Facebook notifica cuándo un amigo o seguidor se añade a la sala de audio.



El servicio está disponible mediante notificaciones y en la sección de noticias ('newsfeed'), y es posible inscribirse para recibir recordatorios cuando dé comienzo una sala de audio que le interese al usuario.



Además, para ayudar a los creadores para que obtengan unos ingresos extra, los usuarios pueden hacer uso del sistema de estrellas, que permite adquirir estas figuras para enviárselas al creador. Al hacerlo, el donante aparecerá en la sección llamada 'primera fila', lo que le facultará para aparecer resaltado en la conversación y ser localizado por el anfitrión.



Facebook ha añadido algunos eventos con creadores para introducir el lanzamiento de las salas de audio con figuras como la artista musical TOKiMONSTA, el jugador de fútbol americano Russell Wilson o la periodista Rosa Clemente.



El desarrollo de este servicio se conoció por primera vez a través de The New York Times en febrero, y sigue la estela de Spaces de Twitter, que también replica el sistema de salas de audio de Clubhouse, y de la aplicación independiente Greenroom de Spotify.



En cuanto a los pódcast, estos se pueden escuchar en un minirreproductor, o a pantalla completa con opciones de reproducción, aunque la pantalla no esté activada. Todo ello se puede encontrar en las páginas de los usuarios o en las noticias, y los usuarios pueden reaccionar, comentar, añadir a marcadores y compartir los pódcast favoritos.



Al principio, Facebook va a lanzar pódcasts con una serie de creadores, como Joe Budden, Jess Hilariousm, Keltie Knight, Becca Tobin, Jac Vanek y Nicaila Matthews Okome en Estados unidos, pero añadirá más durante las próximas semanas en el país americano.



Durante el verano se incluirán otras características como los subtítulos, así como la posibilidad de crear y compartir clips de audio extraídos de los pódcast.