Pikachu volador

SHOTLIST HANEDA AIRPORT, TOKIO, JAPÓN21 DE JUNIO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Zoom out mascotas de Pikachu bailando frente al Boeing 737-800 con temática Pikachu2. Plano medio mascotas de Pikachu bailando frente al Boeing 737-800 con temática Pikachu3. Plano medio Pikachu gigante detrás del Boeing 737-800 4. SOUNDBITE 1 - Hayao Hora, Presidente de Skymark (hombre, japonés, 14 seg.): "“Estamos actualmente en pandemia pero cuando podamos volver a viajar con tranquilidad espero que mucha gente disfrute de los viajes”" "We are currently under the pandemic, but when we can go travelling again with peace of mind, I hope that many people can enjoy going on trips." 5. Plano de apoyo: Zoom out ilustraciones de Pikachu en Boeing 737-800 6. Plano medio Tsunekazu Ishihara, presidente de Pokemon Company y Hayao Hora, Presidente de Skymark descienden del avión7. Paneo de abajo a arriba mascotas de Pikachu bailando frente al Boeing 737-800 con temática Pikachu