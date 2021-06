Perú.- La Justicia de Perú rechaza la solicitud de prisión preventiva e impone restricciones contra Keiko Fujimori

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El juez de Perú Víctor Zúñiga ha rechazado este lunes la solicitud de la Fiscalía de prisión preventiva contra la candidata presidencial Keiko Fujimori por el caso de corrupción 'Lava Jato' y los supuestos aportes de la constructora Odebrecht a su campaña presidencial, y ha impuesto restricciones para impedir que se reúna con testigos del caso.



"El juez Víctor Zúñiga Urday declara infundado pedido fiscal de variación de medida de comparecencia restrictiva por prisión preventiva contra Keiko Fujimori, acusada por lavado de activos y otros", ha indicado el Poder Judicial a través de su cuenta de Twitter.



El fiscal del equipo especial 'Lava Jato', José Domingo Pérez, solicitó el pasado 11 de junio la detención preventiva de Fujimori, al considerar que habría violado los términos de su libertad condicional.



Pérez explicó que Fujimori ha violado una de las restricciones que se le impuso a cambio de salir de prisión a principios de mayo de 2020, la de no comunicarse con otros testigos del caso por el que se le acusa de haber recibido financiación ilegal a través de la constructora Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.



En la vista que se ha celebrado este lunes, ha participado el fiscal Pérez y la propia Keiko Fujimori junto con su abogada, Giulliana Loza.



A pesar de rechazar la solicitud de la Fiscalía, el juez ha reconocido que se han dado casos de acercamiento entre Fujimori y testigos del caso por lo que ha recalcado el cumplimiento estricto de las medidas que se impusieron a Fujimori para su excarcelación.



"De no hacerlo, se dictará nuevamente prisión preventiva en su contra, previo requerimiento de la Fiscalía", ha señalado Zuñiga.



Ante la resolución, Pérez ha indicado mientras que la abogada de Fujimori ha manifestado su acuerdo a excepción del requerimiento.



La líder de Fuerza Popular abandonó en mayo del año pasado la cárcel de Lima después de que la Justicia revocase la pena de prisión preventiva que cumplía desde principios de 2020 por supuestamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.



La Justicia decidió aprobar la apelación presentada por la defensa de Fujimori y revocar la prisión preventiva alegando que "la sospecha de culpabilidad basada" no era suficiente por sí misma para dictar esta pena.



El caso Odebrecht es la principal derivada del caso 'Lava Jato', que estalló en Brasil. En ambos, se investiga una red de tráfico de favores políticos a cambio de donaciones de empresas.