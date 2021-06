Paraguay se encamina a completar la vacunación de mayores de 50 años

Personas asisten a vacunarse contra la covid-19 en la sede de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) de Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 21 jun (EFE).- Paraguay inició este lunes la vacunación de los adultos de 52 años, cumplidos o por cumplir y en adelante, en una nueva extensión de una campaña de inmunización que busca alcanzar a 4,7 millones de personas, de los poco más de 7 millones de habitantes que componen su población.

Desde febrero de este año, cuando arrancó la vacunación con el personal sanitario y los adultos mayores, hasta la fecha, 580.230 personas han recibido al menos una de las dos dosis, según los datos del Ministerio de Salud.

Las estadísticas de Our World in Data, con registros hasta el 17 de junio, reflejan que un 3,37 % de la población paraguaya había recibido la pauta completa, mientras que un 5,92 % ya cuenta con una dosis.

Con la rebaja etaria de hoy, el objetivo a corto plazo de la cartera sanitaria es llegar a la población de 50 años, dependiendo de la disponibilidad de más remesas de vacunas contra el coronavirus, que ha dejado más de 11.000 muertes en el país suramericano.

Entre el lunes y el miércoles, la vacunación se hará por terminación del número de cédula, mientras que el jueves y el viernes se habilitará para todas las personas que no pudieran acudir el día asignado.

En las últimas semanas, el Ministerio de Salud ha dado un impulso al plan de vacunación al habilitar los vacunatorios durante el fin de semana y facilitar la asistencia de los nuevos destinatarios, que ya se encuentran en su mayoría en edad laboral.

Durante los primeros meses de la campaña, que arrancó en febrero de 2022, la afluencia a los centros de vacunación no fue la esperada por las autoridades sanitarias debido a las dificultades de los adultos mayores para inscribirse en el registro del Ministerio y para desplazarse a los vacunatorios.

Sin embargo, desde la rebaja de la edad de vacunación a los 55 años, hace un par de semanas, y la apertura de algunos vacunatorios durante las cifras de inmunizados comenzaron a subir.

El pasado fin de semana, Paraguay volvió a repetir esa estrategia de vacunación masiva y dedicó el sábado en exclusiva a las embarazadas, en una iniciativa que las autoridades denominaron "Día E".

Esa jornada se cerró con 3.649 gestantes que recibieron su primera dosis de la vacuna Moderna en todo el país, según los datos del Ministerio de Salud.

Hasta el sábado, 9.060 embarazadas, de las 16.000 registradas en la plataforma del Ministerio, ya habían recibido su dosis contra el coronavirus.

Las beneficiadas son embarazadas mayores de 18 años, con 20 semanas de gestación o más, y por el momento se descarta llegar a las madres lactantes.

Paraguay acumula 11.633 fallecidos, 406.220 casos de contagios y 343.959 recuperados desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso de coronavirus en el país.