Nuevo mirador con vistas sobre Nueva York

ARCHIVO - Sobre el rascacielos One Vanderbilt -en el centro de la imagen- se inaugurará en octubre de 2021 un nuevo mirador llamado The Summit, a 427 m de altura. Foto: Max Touhey/NYC & Company/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

El famoso "skyline" de Manhattan se podrá ver desde el próximo otoño (boreal) desde un nuevo mirador. La atracción llamada The Summit se encuentra sobre el rascacielos One Vanderbilt, de 427 metros de altura, cerca de la Grand Central Station en Midtown Manhattan. Según la oficina de turismo de Nueva York, el mirador permitirá, entre otras, vistas al Chrysler Building, al Empire State Building y al Central Park. Para generar aún más emoción, el piso de la plataforma es de cristal. La inauguración oficial está prevista para el 21 de octubre. En Nueva York ya hay algunos miradores conocidos, como por ejemplo el Observation Deck del Empire State Building, el One World Observatory sobre el One World Trader Center, Top of the Rock sobre el Rockefeller Center y The Edge en Hudson Yards. dpa