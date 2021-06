Nueva York se prepara para unas reñidas elecciones primarias a la Alcaldía

Combo de fotografías de los candidatos a la Alcaldía de Nueva York: (i-d) el actual presidente del distrito de Brooklyn, Eric Adams; Maya Wiley, exasesora del actual alcalde, Bill de Blasio; el excandidato presidencial Andrew Yang y la exdirectora del Departamento de Saneamiento Kathryn García. EFE/Peter Foley-Jorge Fuentelsaz/Archivo

Nueva York, 21 jun (EFE).- Nueva York celebrará este martes unas reñidas elecciones primarias para elegir a los candidatos de los dos principales partidos para la Alcaldía y otros cargos municipales, que en el Partido Demócrata se viven como unos verdaderos comicios ya que todas las quinielas apuntan a que el aspirante elegido por esta agrupación política será el próximo alcalde de la Gran Manzana.

Las encuestas destacan como principal favorito al actual presidente del distrito de Brooklyn, Eric Adams, aunque seguido muy de cerca por otros tres contendientes: la exdirectora del Departamento de Saneamiento Kathryn García, el excandidato presidencial Andrew Yang y Maya Wiley, exasesora del actual alcalde, Bill de Blasio.

Los tres primeros representan al ala más moderada dentro del Partido Demócrata, mientras que Wiley cuenta con el respaldo de las voces más progresistas, como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y la senadora Elizabeth Warren.

Otros candidatos bien posicionados pero con muchas menos opciones, como el interventor de la ciudad Scott Stringer y la activista Dianne Morales, le disputan los votos por la izquierda a Wiley.

Eric Adams, expolicía, ha sabido galvanizar la preocupación creciente de los neoyorquinos ante el aumento rampante de la inseguridad y los tiroteos para presentarse como el candidato mejor preparado para atajar el crimen.

Más allá de la seguridad, la educación y el retorno a las clases presenciales, la recuperación económica, el empleo y la vivienda han sido los temas más abordados por los candidatos.

Por su parte, Yang y García, que comparten la visión de Adams de reforzar la Policía, unieron sus campañas políticas este fin de semana en un intento final de robarle el mayor número de votos al favorito.

UN NUEVO SISTEMA DE VOTO

En varios actos conjuntos pidieron a los votantes del Partido Demócrata que elijan como su primera opción al empresario Yang y en segundo lugar a García.

Esta estrategia no ha sido del agrado de Adams (afroamericano), que ha intentado jugar la carta racista acusando a sus dos contrincantes de orígenes asiático y europeo, respectivamente, de haber pergeñado su estrategia para evitar que llegue a la Alcaldía "una persona de color".

La ciudad estrena estas elecciones primarias un sistema electoral con múltiples opciones mediante el cual el votante puede seleccionar hasta cinco nombres por orden de preferencia.

Mediante esta iniciativa, la persona elegida más veces como primera opción podría no imponerse como ganador si el segundo candidato con más apoyos es designado en muchas más ocasiones como la segunda opción de los electores.

Los estrechos márgenes entre los favoritos y la entrada en vigor del nuevo sistema dejan abierta la puerta a que cualquiera de estos candidatos se imponga mañana.

Sin embargo, como ha pasado en otras citas de primarias en Nueva York, los resultados podrían demorarse días mientras se escrutan los votos por correo, los votos realizados por adelantado y los sufragios que se emitan mañana.

LAS PRIMARIAS REPUBLICANAS

En la arena republicana, la campaña no ha cobrado la misma intensidad ni notoriedad que en el lado demócrata, ni por el ruido mediático ni por el número de candidatos.

Solo dos contrincantes se enfrentarán mañana en la urnas, Fernando Mateo, director y fundador de la Federación de Taxistas de Nueva York, y Curtis Silwa, el padre de las patrullas urbanas Ángeles Guardianes.

Y es que la tradición demócrata del electorado neoyorquino hace presagiar que en las elecciones a la Alcaldía se imponga el candidato demócrata si no hay ninguna sorpresa.