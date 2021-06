Neuer, el brazalete arco iris, la UEFA, Hungría...y la ultraderecha alemana

Manuel Neuer. EFE/EPA/Matthias Schrader / POOL

Berlín, 21 jun (EFE).- El meta y capitán de la selección alemana lleva, desde hace tres partidos, un brazalete con el arco iris, con el que la Federación Alemana de Fütbol (DFB) ha querido mandar un mensaje a favor de la diversidad y los derechos de las minorías.

La noticia de que la UEFA había abierto una investigación en contra de Neuer -luego fue archivada- generó duras reacciones en Alemania.

"Querida UEFA, ¿es en serio?", escribió en sus redes sociales el exinternacional Thomas Hitzlperger, quien al concluir su carrera hizo pública su homosexualidad.

La seleccionadora femenina, Martina Voss-Tecklenburg, por su parte, dijo que si al final la UEFA optaba por imponer una multa "habrá que pagarla con orgullo".

La UEFA optó por evitar que la situación llegará a ese extremo. El brazalete, según la argumentación para archivar la demanda, responde a una "buena causa".

EL ARCO IRIS Y EL ALIANZ ARENA

En todo caso es curioso que todo el debate sobre el brazalete, que Neuer viene usando desde el amistoso contra Letonia antes de la Eurocopa, se haya desatado justo cuando se aproxima el partido contra Hungría.

En Hungría, se ha aprobado recientemente una nueva ley que el régimen del presidente Viktor Orban vende como de protección de la infancia pero que para muchos es vista como una herramienta para estigmatizar la homosexualidad.

El ayuntamiento de la ciudad de Múnich, donde se jugará el partido contra Hungría, ha aprobado una iniciativa en la que se aprovechará el compromiso para dar una serie de señales a favor de la diversidad y en contra de la homofobia.

Los planes contemplan que en el ayuntamiento ondeen banderas arco iris y que sea los colores del arco iris los que iluminen el estadio Allianz Arena la noche del partido.

La resolución del ayuntamiento dice explícitamente que se trata de mostrar solidaridad con la comunidad LGTB en Hungría frente a lo que significa para ella la nueva legislación.

La UEFA tendrá que dar su visto bueno a la iluminación del estadio con los colores del arco iris.

El brazalete de Neuer se verá en todo caso como una señal. La idea original era que Neuer portará ese brazalete durante el mes de junio, considerado como el mes del orgullo gay o "pride Month".

LA ULTRADERECHA CONTRA EL ARCO IRIS

Mientras tanto, la ultraderecha alemana ha intentado desatar una campaña contra el brazalete de Neuer. Así, por ejemplo, en redes sociales se ha lanzado una encuesta en la que se le pregunta a los seguidores qué brazalete prefieren: si el brazalete con la bandera alemana o el brazalete con el arco iris.

El exdiputado de la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) Uwe Junge llevó los ataques al extremo al escribir en un tuit que Neuer llevaba un brazalete de "Schwuchtel", una expresión peyorativa para referirse a los homosexuales.

Después de que se levantase una ola de protestas, Junge borró el tuit y se disculpó por la expresión "Schuchtel" pero insistió que él considera que los colores del arco iris están fuera de lugar en el brazalete del capitán de la selección alemana.

"Nuestros colores son negro, rojo y oro", escribió Junge en un segundo tuit.

Incluso la líder del grupo parlamentario de AfD, Alice Weidel, se había distanciado de Junge. Weidel es lesbiana reconocida y varias veces ha dicho que no comparte las posiciones del partido sobre el homosexualidad considera que hay temas más importantes que la identifican con él.

La campaña de la ultraderecha recuerda otras anteriores contra la presencia de jugadores negros en la selección. En una de ellas estuvo involucrado incluso el presidente de honor de la AfD, Alexander Gauland, cuando tomó como foco de ataque a Jerome Boateng, de quien dijo que aunque jugará bien al fútbol nadie querría ser su vecino.

Después, Gauland dijo que había dicho eso sin saber exactamente quien era Boeteng y que de haber sabido que era cristiano y no musulmán no lo hubiera dicho.

Rodrigo Zuleta