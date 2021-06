México.- Bachelet se declara "alarmada" por la violencia en la campaña electoral de México y pide que no se repita

24-02-2020 Michelle Bachelet POLITICA INTERNACIONAL UN PHOTO/VIOLAINE MARTIN



La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se ha declarado este lunes "alarmada" por la violencia registrada en la campaña electoral para las elecciones del 6 de junio en México, al tiempo que ha pedido que estos episodios "no se repitan".



"Me alarmé por el gran nivel de violencia política en el contexto electoral", ha señalado Bachelet en su discurso inaugural de la 47 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la ciudad suiza de Ginebra.



Bachelet ha recordado que al menos 91 políticos y miembros de partidos políticos mexicanos, entre ellos 36 candidatos, fueron asesinados durante el período electoral, que comenzó en 2020.



De forma paralela, ha puesto el foco en que también se han registrado ataques que han puesto en peligro las vidas de políticos, sus seguidores y funcionarios involucrados en el trabajo electoral, además de amenazas contra ellos.



"Partidos políticos de todo el espectro ideológico se han visto afectados, y las mujeres se han enfrentado a violencia basada en el género, incluyendo violencia sexual y campañas de difamación", ha continuado.



Por ello, ha considerado "vital" asegurar la rendición de cuentas por estos actos y "garantizar que no se repitan". Yendo más allá, ha instado a las autoridades mexicanas a "evitar usar un lenguaje que socave a aquellos que expresan opiniones discrepantes o que, de alguna manera, cuestione la independencia de autoridades autónomas, como las instituciones electorales".



México celebró el 6 de junio las elecciones más grandes de su historia. Estaban en juego más de 21.000 cargos de elección popular, entre ellos 500 diputados federales; 15 cargos de gobernador; 1.063 cargos en congresos locales; 17.000 en ayuntamientos; y más de 1.900 presidencias municipales, que es el sector donde se percibe más riesgo para los políticos.